Zakończył się remont w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na wrocławskim Rynku. Odnowiony został parter z recepcją i holem głównym.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego /

Biblioteka mieści się w zabytkowej kamienicy Pod Złotą Palmą. Remont obejmował reprezentacyjną część parteru, gdzie znajdują się m.in.: recepcja, szatnia, Galeria Pod Plafonem, hol oraz sanitariat. Celem prac była poprawa funkcjonalności pomieszczeń i dostosowanie przestrzeni do osób z niepełnosprawnościami.

Tą zabytkową przestrzeń udało się uczynić bardziej przyjazną. Cieszę się, że to miejsce uzyskuje nową jakość - mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Po raz pierwszy w Europie w budynku zabytkowym wykorzystano technologię parametryczną umeblowania i wystroju wnętrz - kształty stworzone za pomocą tej technologii nawiązują do liści palmowych, które są motywem przewodnim "Galerii pod Plafonem". Sam "Plafon" autorstwa Anny Szpakowskiej-Kujawskiej z 1975 roku wymalowany na suficie, jest teraz znacznie lepiej wyeksponowany.

To ważne, żeby to miejsce przyciągało też nowych czytelników. Zaczęliśmy remont od holu, czyli Galerii Pod Plafonem. Codziennie odwiedzający mówią nam, że to miejsce jest piękne. Teraz do biblioteki chętnie przychodzą osoby, które wcześniej z niej nie korzystały - podkreśla dyrektorka Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej Jolanta Ubowska.

Remont kosztował ponad 400 tysięcy złotych i został sfinansowany z budżetu województwa dolnośląskiego. W tym roku rozpoczną się ekspertyzy budowlane, które poprzedzą kolejne etapy kompleksowego remontu całego budynku.