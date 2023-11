Można już zobaczyć iluminacje w parku obok Zamku Topacz koło Wrocławia. To multimedialny spacer wśród światła, dźwięku i różnych efektów. Tematem przewodnim są w tym roku „Filmowe Opowieści”.

Tegoroczna opowieść pozwoli wrócić pamięcią do kultowych filmów i książek, które na pewno dobrze znacie - piszą twórcy parku iluminacji obok Zamku Topacz.

Zaczynamy od King Konga. Potem spotkamy Pocahontas. Otrzemy się o Tarzana. Spotkamy Kapitana Nemo, Piratów z Karaibów i również odwiedzimy Park Jurajski czy Odyseję Kosmiczną. Także wydaje mi się, że paleta jest naprawdę ciekawa - podkreśla Krzysztof Sachs z firmy Lumina.

Naszą iluminację nazywamy teatrem wyobraźni. Gramy nie tylko obrazem. Gramy z scenografią i gramy dźwiękiem. I naprawdę strasznie ciężko to opowiedzieć, to trzeba po prostu zobaczyć - dodaje.

Park Iluminacji przy Zamku Topacz koło Wrocławia w ciągu 3-4 miesięcy odwiedza każdego roku około 100 tysięcy osób.

Rakieta robi furorę. I wydobywający się z niej dym nas zafascynował. Podoba nam się bardzo To już kolejny nasz spacer tutaj. Co roku wracamy i co roku jest coś nowego - mówi jedna z oglądających iluminację.

Tu jest super. Widać, że osoby, które robiły tutaj tę iluminację świetlną, włożyły w to bardzo dużo pracy. Naprawdę rewelacja - dodaje kolejna z osób.

Park jest otwierany o 16:30. Zdaniem twórców jego obejrzenie zajmuje od godziny do półtorej. Bilety można kupić przez interent lub na miejscu. Od wtorku do czwartku bilet ulgowy kosztuje 31 zł, a normalny 35 zł. Od piątku do niedzieli wejściówki są nieco droższe.

Atrakcja jest zamknięta w poniedziałki (z wyjątkiem 25.12 i 1.01). Będzie czynna do 25 lutego 2024 roku.