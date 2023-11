Radosny, kolorowy korowód połączony z paradą zabytkowych pojazdów, orkiestrą, mażoretkami oraz atrakcjami dla dzieci. 11 listopada o godz. 10.00 z placu Wolności wyruszy Radosna Parada Niepodległości, która przejdzie do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej. To jednak nie wszystkie uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości we Wrocławiu.

/ Urząd Miasta Wroclaw / Radosną Paradę Niepodległości, która rozpocznie się o godz. 10.00 na placu Wolności poprowadzi Jelcz 043 ("ogórek"). W wydarzeniu wezmą udział także zabytkowe autobusy Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego. Według planu, do godz. 12.00 korowód powinien dotrzeć do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie planowane jest odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Seniorzy ze Strefy Trzeciego Wieku zatańczą tam także poloneza.

Weekend Niepodległości w CH Zajezdnia W sobotę o godz. 18.00 na terenie Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się koncert utworów patriotycznych wykonywanych przez chór Basilica Cantans (wstęp wolny).



Z kolei, w niedzielę, 12 listopada, w godz. 12.00-15.00, na terenie Centrum Historii Zajezdnia, odbędzie się zlot klasycznych samochodów, organizowany we współpracy z Auto Moto Klubem Wrocławskim 11 listopada to jeszcze inne wydarzenia. O godz. 8.00 pod ratuszem odbędzie się uroczystość wciągnięcia flagi, przy współudziale m.in. prezydenta Jacka Sutryka, Straży Miejskiej i harcerzy. Następnie prezydent spotka się na tradycyjnym śniadaniu z kombatantami.



W Święto Niepodległości Hala Stulecia będzie rozbrzmiewać ponadczasowymi piosenkami, które śpiewają całe pokolenia: o godz. 17.00 rozpocznie się koncert "wROCK for Freedom". Zagrają T. Love, IRA oraz Elektryczne Gitary.



Również 11 listopada dwa tysiące wrocławian weźmie udział w kolejnej edycji spaceru miejskiego WrocWalk. To wędrówka-gra krajoznawcza, w ramach której zapisane wcześniej osoby odwiedzą wskazane na mapie ważne punkty Wrocławia i zbiorą stamtąd pieczątki. Na koniec w rynku pod pręgierzem odbiorą okolicznościowe medale.





