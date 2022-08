Przynajmniej 100 osób jednego dnia przyjmuje szczepionkę przeciwko Covid-19 przy Stadionie we Wrocławiu. Nie tak dawno, pracę wznowił tam punkt szczepień. Działa popołudniami, a znajduje się w namiocie, na poziomie zero parkingu wielopoziomowego.

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook

Traktujemy ten punkt zarówno jako drive-thru i jako pieszy. Można więc podjechać bezpośrednio samochodem. Możemy też zwyczajnie podejść przez 3 dni w tygodniu - tłumaczy Andrzej Trzynadlowski, koordyntor punktu szczepień przy wrocławskim stadionie.

Obecnie punkt działa w godzinach od 16 do 18 w poniedziałki, środy i piątki. Głównie szczepimy 4 dawką osoby 60 plus czy też te z zaburzeniami odporności. Ale co ciekawe, zdarzają się też pierwsze dawki co nas zaskakuje - dodaje koordynator.

Punkt przyjął zasadę, że każdy chętny powinien zostać zaszczepiony. Wobec tego można tam przyjść bez zapisu. Lepiej jednak wcześniej się zapisać. Chodzi o kwestie organizacyjne, między innymi o to, żeby nie trzeba było czekać w kolejce.

Niewykluczone, że od września szczepienia będą odbywać się tam codziennie.