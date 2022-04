​Po zimowej przerwie otwarto Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. Jest uważane za jeden z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w Polsce. Leży wśród malowniczych Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Na powierzchni ponad 60 hektarów można podziwiać ponad 14 tysięcy gatunków i odmian drzew, krzewów i bylin.

Pieris japoński / Arboretum Wojsławice/fot. Małgorzata Gębala / Facebook

Arboretum jest miejscem, w którym kolekcjonuje się i zwykle prowadzi badania nad drzewami i krzewami. To w Wojsławicach powstało w 1811 roku. Jest położone około 50 km na południe od Wrocławia.

Możemy zobaczyć tam obecnie przepiękne łany zawilca gajowego. To jest taka biała roślina, która przepięknie ukwiecona nam runo leśne. Zobaczymy też odmiany magnolii. Przepiękne duże kwiaty w różnych kolorach. Odcienie różu, kolory białe, mamy też magnolie czerwone bardziej lub mniej. Tych odmian jest przynajmniej ponad sto - tłumaczy Wojciech Basiński z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Arboretum w Wojsławicach jest jego filią.

Wilczomlecz mirtowaty / Arboretum Wojsławice/fot. Małgorzata Gębala / Facebook

Będziemy mieli do czynienia teraz też z pierwszymi kwitnącymi różanecznikami - dodaje.

Bilety do Arboretum Wojsławice kupimy w kasie czynnej codziennie, także w sobotę, niedziele i święta w godzinach od 9.00 do 18.00. Są dostępne również poprzez stronę imternetową. Ogród można zwiedzać do 20.00.