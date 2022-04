Przy rondzie w podwrocławskich Łanach zorganizowano we wtorkowe popołudnie protest. Zebrali się tam okoliczni mieszkańcy. Sprzeciwają się wariantom budowy Kolei Dużych Prędkości, które przebiegają przez ich gminę.

/ Paweł Pyclik / RMF24

Stanowisko gminy jest takie, żeby zrobić po prostu wszystko, aby Kolej Dużych Prędkości nie dzieliła naszej gminy i szła poza granicami. Jest możliwy taki przebieg. To wariant 52 i za nim optujemy - podkreśla Włodzimierz Chlebosz, wójt gminy Czernica.

Wariant przebiegu trasy numer 52 zakłada wyburzenie 7 budynków, a przy wariancie 51 jest ich 19.

My się wprowadziliśmy dosłownie w grudniu zeszłego roku. Jesteśmy przerażeni. Jeśli ma być tamtędy torowisko ciągnięte, to będą musieli nas wywłaszczyć - mówi jeden z mieszkańców.

Kolej dużych prędkości jest tak naprawdę dodatkiem w tym całym przedsięwzięciu. Na terenie naszej gminy co 6-10 minut będzie przejeżdżał pociąg towarowy. To nie jest tak, że trzy razy dziennie śmignie nam bardzo szybciutko z dużą prędkością pociąg i podnosimy larum z tego powodu - zaznacza protestująca kobieta.

Nie jesteśmy przeciwko inwestycjom, tylko inwestycjom naszym kosztem. Bo my jesteśmy przyklejeni prawie do tych szyn. Proszę sobie wyobrazić, jak my mamy tam żyć. Już nie mówię o tym, co będzie się działo w trakcie budowy na tych maleńkich drogach, w tym lesie ogromnym, który ma być w dużym stopniu wycięty według tego projektu - mówi inna z protestujących.

Jak ostatecznie będzie przebiegać linia kolejowa powinniśmy się dowiedzieć w trzecim kwartale tego roku.

