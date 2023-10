Fizykochemiczka z Politechniki Wrocławskiej dostała prestiżową nagrodę. Katarzyna Matczyszyn została laureatką tegorocznej Francusko-Polskiej Nagrody Naukowej. To wyróżnienie przyznawane przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne.

Dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn, prof. Politechniki Wrocławskiej / Politechnika Wrocławska / Materiały prasowe

Politechnika Wrocławska poinformowała, ze władze towarzystwa zdecydowały o przyznaniu nagrody prof. Katarzynie Matczyszyn w uznaniu jej wybitnych osiągnięć. Chodzi między innymi o badania nad wpływem światła na zdrowie człowieka.

Jednym z kierunków badań rozwijanych przez nas jest zabijanie bakterii, szczególnie u pacjentów z ranami stopy cukrzycowej - mówi Katarzyna Matczyszyn z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Czy dzięki badaniom naukowców rany będą goić się lepiej? Tak. Na to już mamy spektakularne dowody, gdyż prowadzimy badania wraz z profesorem Andrzejem Szubą w szpitalu na Borowskiej. To jest już coś, co rzeczywiście robimy i widzimy, że jest skuteczne - dodaje.

Rany, które są standardowo leczone przez lekarzy, dodatkowo są też naświetlane specjalnie przez nas przygotowanymi źródłami światła. Są one dedykowane do powierzchni takiej rany i nie są absolutnie ani parzące, ani w jakikolwiek sposób oddziałujące na przykład ze zdrowymi komórkami. Tylko wspomagają zabijanie bakterii - tłumaczy laureatka.

Doceniona została też współpraca naukowa, jaką badaczka nawiązała z chemikami i chemiczkami z Francji - podkreśliła uczelnia.

Dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn, prof. uczelni pracuje w Instytucie Materiałów Zaawansowanych na Wydziale Chemicznym PWr. Jest specjalistką z zakresu biofotoniki i optyki nieliniowej, czyli bada oddziaływania światła z materiałami m.in. o zastosowaniach biologicznych i medycznych - podała Politechnika.

Jak dodano w komunikacie - interesuje się także zaawansowanymi technikami mikroskopowymi i obrazowaniem. Z Francją jest związana od czasu doktoratu.