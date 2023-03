47-letni kierowca porsche jechał S8 189 km/h. Dozwoloną prędkość przekroczył o 69 km/h. Został obciążony mandatem 2 tys. zł i 14 punktami karnymi.

Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 69 km/h / Dolnośląska Policja / Policja

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu każdego dnia zatrzymują kierujących niestosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Do wykroczeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy dochodzi zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim.

Mundurowi z drogówki patrolując drogę ekspresową S8, dokonali pomiaru prędkości kierującego porsche. Mężczyzna na odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120 km/h jechał 189 km/h.

Kierujący poczuwał się do winy i w żaden sposób nie tłumaczył swojego zachowania. Dlatego też spotkanie z policjantami zakończyło się nałożeniem mandatu w wysokości 2 tys. złotych i dopisaniem 14 punktów karnych do indywidualnego konta 47-latka.



Funkcjonariusze apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, jest wciąż nadmierna prędkość.