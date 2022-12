Blisko 30 osób - w tym seniorów i kobietę w zaawansowanej ciąży - wyprowadzili policjanci z płonącej kamienicy w Przemkowie, w powiecie polkowickim. Mieszkańcy schronili się w pobliskim posterunku.

Pożar w Przemkowie / KPP w Polkowicach / Policja

Jak informuje mł. asp. Bartosz Łopatka z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach około 4 nad ranem funkcjonariusze st. asp. Zbigniew Skoczylas i st. sierż. Sylwia Nawoj, którzy kończyli służbę po nocnym patrolu zauważyli ogień na dachu kamienicy oddalonej o około 150 metrów. Pobiegli do płonącego budynku i dobijając się do drzwi każdego z mieszkań, obudzili wszystkich lokatorów.

Funkcjonariusze byli świadomi, że mają bardzo mało czasu, ponieważ pożar trawił już praktycznie całe poddasze. Zdeterminowani policjanci, narażając własne życie, dotarli do każdego mieszkańca, by być pewnym, że zrobili wszystko, co mogli - relacjonuje Bartosz Łopatka.

Ponieważ było bardzo zimno, mieszkańcy znaleźli doraźne schronienie w posterunku policji. Pogotowie ratunkowe udzieliło kilku osobom niezbędnej pomocy medycznej, jednak nikt nie wymagał hospitalizacji.