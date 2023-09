Publikacja przez policję w mediach społecznościowych wizerunku sprawcy pobicia doprowadziła do tego, że mężczyzna sam zgłosił się na komisariat. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do pobicia doszło we Wrocławiu. 25-letni mężczyzna zaatakował inną osobę, używając do tego tzw. noża motylka.

31 sierpnia na stronie internetowej wrocławskiej policji oraz profilu na Facebooku mundurowi opublikowali komunikat z wizerunkiem 25-latka.

"W związku z ujawnieniem swojego zdjęcia na portalu społecznościowym mężczyzna postanowił dobrowolnie zgłosić się do Komisariatu Policji I w Krakowie. Następnie do Wrocławia, gdzie wykonane zostały czynności procesowe z jego udziałem" - informuje st. asp. Aleksandra Freus z Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Zatrzymanie 25-latka KMP Wrocław /

25-latek jest mieszkańcem woj. małopolskiego. Usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała oraz narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.