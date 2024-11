Po dwumiesięcznych konsultacjach z mieszkańcami, Wrocław przygotował „Pakiet dla Południa”. To rozwiązania komunikacyjne, które mają usprawnić ruch w najbardziej zakorkowanej części miasta. Rewolucję czeka m.in słynna ulica Zwycięska. To właśnie ona kilka lat temu została okrzyknięta przez ekspertów najbardziej zakorkowaną ulicą w Polsce.

Wiosną Urząd Miejski zaproponował rozwiązania dla Południa Wrocławia opracowane wspólnie z ekspertami od rozwiązań komunikacyjnych. O pomysłach ekspertów od maja - przez dwa miesiące, rozmawiano z mieszkańcami południowych osiedli, takich jak Krzyki-Partynice, Ołtaszyn, Jagodno czy Wojszyce. Łącznie od wrocławian wpłynęło niemal 900 opinii i propozycji.

Staramy się dziś naprawić błędy przeszłości. Kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu intensywnie sprzedawano działki na południu miasta, nie dbając o to jak będzie to południe skomunikowane. Do tego dochodzi intensywna rozbudowa mieszkaniowa poza granicami Wrocławia od południowej strony. I jeszcze wiadukt obwodnicy kolejowej i linia do Świdnicy zamykający południe. Gdyby to ode mnie zależało zbudowałbym od razu do Jagodna normalną dwujezdniową po dwa pasy ruchu Buforową z torami tramwajowymi pośrodku, na Grota-Roweckiego wydzielone buspasy i Zwycięską tak jak Buforową - po dwa pasy w każdą stronę. Dziś już rewolucji nie przeprowadzimy - ale za duże pieniądze chcemy zadziałać ewolucyjnie - ułatwić przejazd mieszkańcom Wrocławia na osi Zwycięskiej, wydzielić z potoków ruchu komunikację zbiorową dla każdego z osiedli odrębnie: Jagodna, Ołtaszyna, Wojszyc i Partynic. To priorytety dla południa na dziś - mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Skrzyżowanie zamiast ronda, czyli… powrót do tego co kiedyś

Wśród najważniejszych, nadchodzących zmian jest poszerzenie ulicy Zwycięskiej od al. Karkonoskiej do ronda Ojca Pio. Od 2026 roku droga na tym odcinku ma być czteropasmowa. Trzeba będzie inaczej zorganizować chodniki i drogi rowerowe, a ponieważ nowe przepisy nie pozwalają na budowę w miastach rond z dwoma pasami, na styk ulic: Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej wróci skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, które kilka lat temu zostało przebudowane w rondo.

Światła mają być sterowane w taki sposób, aby upłynnić ruch miejski - samochody jadące z innych gmin będą czekały dłużej na swoją kolej. Marzenia o tramwaju na Ołtaszyn na razie pozostaną marzeniami (bo prawo nie pozwala przecinać torów kolejowych i tramwajowych), ale jest szansa na wydzieloną trasę dla autobusów - taką jak powstaje właśnie na Jagodnie. Trwają rozmowy z PKP.

Sznur autobusów na Grota-Roweckiego – tego już nie zobaczymy

W godzinach szczytu przejazd autobusem z Grota-Roweckiego w okolice centrum zajmuje godzinę. Pojazdy komunikacji miejskiej stoją w tych samych co korkach co auta. Widok autobusu co kilkadziesiąt metrów już nikogo tam nie dziwi. Miasto chce to zmienić. Między Wojszycami a Jagodnem powstanie nowy łącznik - tylko dla MPK. Autobusy będą jechać do pętli Kajdasza i tam włączać się w TAT.

Robiliśmy wstępną symulację i to jest około 2/3 szybciej niż autobus stojący w korkach. W godzinach szczytu ten dojazd z Wojszyc do centrum zamknie się nawet w 17 minutach zamiast 60 - mówi Tomasz Sikora z Urzędu Miasta. Łącznik ma być gotowy w 2026 roku. W dalszej perspektywie na ul. Grota-Roweckiego ma się pojawić buspas.

Wśród planowanych zmian jest też tramwaj od ul. Świeradowskiej do szpitala przy ul. Borowskiej oraz łącznik tramwajowy między pętlą Krzyki, a pętlą Park Południowy - ten ma prowadzić przez ulicę Waligórskiego. Będzie też udrożnienie skrzyżowania na ul. Kukuczki, o którą wnioskowali mieszkańcy, trakt pieszo-rowerowy między ulicą Orawską i Spiską, oraz remont nawierzchni i budowa chodnika przy ul. Pawiej.