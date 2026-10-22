Północ Wrocławia sparaliżowana. Dwa remonty naraz i gigantyczne korki

RMF24

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Północna część Wrocławia od kilku dni zmaga się z ogromnymi utrudnieniami w ruchu. Kierowcy stoją w wielokilometrowych korkach, a sytuacja nie poprawi się szybko. Wszystko przez jednoczesne remonty na dwóch kluczowych trasach wlotowych do miasta.

Kierowcy próbujący dostać się do Wrocławia od strony Oleśnicy muszą uzbroić się w ogromną cierpliwość. Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, w godzinach porannego szczytu korek na trasie S8 oraz na obwodnicy miasta sięga nawet 7 kilometrów.

Problemy zaczęły się, gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) rozpoczęła pilny remont uszkodzonej dylatacji, co wymusiło zamknięcie jednego pasa ruchu.

Objazdy nie pomagają

Wielu kierowców, chcąc ominąć zator na S8, wybiera trasę przez ulicę Krzywoustego. Niestety, tam również prowadzone są prace drogowe, które dodatkowo utrudniają płynny przejazd.

Sytuacja na północy Wrocławia stała się wyjątkowo trudna, a mieszkańcy i osoby dojeżdżające do pracy muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami.

Jak tłumaczą przedstawiciele miejskich służb drogowych, nałożenie się dwóch remontów nie było planowane.

Prace przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie były zaplanowane tak jak nasze prace. To jest po prostu zdarzenie losowe, poważna awaria i musieli natychmiast wejść na budowę – wyjaśnia Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Kiedy koniec utrudnień?

Według zapowiedzi drogowców, prace na obwodnicy mają zakończyć się do końca października.