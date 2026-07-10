Polki dały popis w samolocie do Chorwacji. Wyproszono je jeszcze przed startem

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Lot z Wrocławia do Zadaru zakończył się dla pięciu Polek jeszcze przed startem. Kobiety miały zakłócać porządek na pokładzie, nie wykonywać poleceń załogi i wdawać się w kłótnie z innymi podróżnymi. Po interwencji straży granicznej wszystkie zostały ukarane mandatami, a kapitan zdecydował o skreśleniu ich z listy pasażerów.

Awantura w samolocie do Chorwacji

Do zdarzenia doszło 9 lipca na terenie portu lotniczego Wrocław-Strachowice. Funkcjonariusze tamtejszej placówki straży granicznej otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnie zachowujących się pasażerek jednego z samolotów lecących do Zadaru w Chorwacji.

„Powodem było niewłaściwe zachowanie pięciu obywatelek Polski, które nie wykonywały poleceń załogi, zakłócały porządek na pokładzie samolotu oraz wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami” - podaje straż graniczna w komunikacie.

Do samolotu skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej.

W internecie pojawiło się nagranie z pokładu samolotu, na którym widać zdenerwowaną kobietę ubraną na biało, wyprowadzaną z maszyny. Kobieta miała wulgarnie obrażać jedną z pasażerek, a następnie opluć inną osobę siedzącą w samolocie.

Jak podaje „Fakt”, powodem konfliktu miał być partner jednej z kobiet, a do pierwszych napięć między pasażerkami doszło jeszcze na lotnisku.

Pasażerki dostały mandaty i nie poleciały do Chorwacji

Po opuszczeniu samolotu przez awanturujące się kobiety pasażerowie mieli zareagować brawami. Zachowanie pięciu Polek wskazywało, że mogły znajdować się pod wpływem alkoholu. Kobiety zostały przebadane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Badanie potwierdziło, że trzy z pięciu pasażerek były nietrzeźwe. Wszystkie uczestniczki zdarzenia zostały ukarane mandatami karnymi.

Najdotkliwszą konsekwencją okazała się jednak decyzja kapitana samolotu. Kobiety zostały skreślone z listy pasażerów i ostatecznie nie wyleciały do Chorwacji. Jedna z nich miała tam świętować swój wieczór panieński.

Straż graniczna przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Straż graniczna podkreśla, że kapitan samolotu odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na pokładzie. Ma również prawo odmówić przewozu pasażerom, których zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu lub zakłócać porządek podczas lotu.

Funkcjonariusze przypominają, że nieodpowiedzialne zachowanie w samolocie, szczególnie będące skutkiem spożycia alkoholu, może mieć poważne konsekwencje. Oprócz mandatu pasażerowie mogą zostać usunięci z lotu, a także ponieść dodatkowe koszty związane z zakłóceniem podróży.