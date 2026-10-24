Policjantka miała ostrzec właściciela Zoo Łączna. Usłyszała zarzut

Kluczowym dowodem w sprawie okazała się nagrana rozmowa, w której Katarzyna S. ostrzega Marcina N. – pełnomocnika właściciela Zoo Łączna – o nadchodzącej akcji służb. Fragment rozmowy, w którym policjantka mówi: „Ja mam nadzieję, że mnie pan gdzieś tam nie nagrywa, bo ja tak naprawdę z partyzanta dzwonię”, został upubliczniony w internecie i stał się przedmiotem analizy prokuratury.
Policjantka przyznała się do winy
Po przesłuchaniu Katarzyna S. przyznała się do zarzutu i odmówiła składania dalszych wyjaśnień.
Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zawiesił ją w czynnościach służbowych. O sprawie natychmiast poinformowano jej przełożonych.
Prokuratura przejmuje śledztwo
W piątek Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przejęła śledztwo od Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Nowy referent zapowiedział szybkie przeprowadzenie badań stanu zwierząt przebywających w Zoo Łączna.
Przypomnijmy, że prokuratura w asyście policji wkroczyła na teren ogrodu zoologicznego, dokonując oględzin i zatrzymując pięć osób. Łącznie wywieziono 33 zwierzęta, z czego część trafiła za granicę.
Mieszkańcy protestują przeciwko odebraniu zwierząt
Decyzja o odebraniu zwierząt spotkała się ze sprzeciwem części mieszkańców Łącznej.
W zeszłym tygodniu doszło do próby zablokowania transportu zwierząt, co zakończyło się interwencją policji. Jedna osoba została ukarana mandatem, a cztery zatrzymano za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny, który od 2012 roku posiada oficjalny status ogrodu zoologicznego. Według właścicieli, w placówce przebywa około 100 gatunków zwierząt, w tym egzotyczne tygrysy, kangury, jelenie milu i różne gatunki małp.