Policjantka miała ostrzec właściciela Zoo Łączna. Usłyszała zarzut

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Policjantka Katarzyna S. usłyszała zarzut poplecznictwa w związku z trwającym śledztwem dotyczącym prywatnego ogrodu zoologicznego w Łącznej - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Według śledczych, funkcjonariuszka miała uprzedzić podejrzanego w sprawie o planowanych działaniach policji i prokuratury.

Decyzja o odebraniu zwierząt spotkała się ze sprzeciwem części mieszkańców Łącznej.(fot. Maciej Kulczyński)

Decyzja o odebraniu zwierząt spotkała się ze sprzeciwem części mieszkańców Łącznej.(fot. Maciej Kulczyński) / PAP

Kluczowym dowodem w sprawie okazała się nagrana rozmowa, w której Katarzyna S. ostrzega Marcina N. – pełnomocnika właściciela Zoo Łączna – o nadchodzącej akcji służb. Fragment rozmowy, w którym policjantka mówi: „Ja mam nadzieję, że mnie pan gdzieś tam nie nagrywa, bo ja tak naprawdę z partyzanta dzwonię”, został upubliczniony w internecie i stał się przedmiotem analizy prokuratury.

Policjantka przyznała się do winy

Po przesłuchaniu Katarzyna S. przyznała się do zarzutu i odmówiła składania dalszych wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zawiesił ją w czynnościach służbowych. O sprawie natychmiast poinformowano jej przełożonych.

Prokuratura przejmuje śledztwo

W piątek Prokuratura Okręgowa w Świdnicy przejęła śledztwo od Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu. Nowy referent zapowiedział szybkie przeprowadzenie badań stanu zwierząt przebywających w Zoo Łączna.

Przypomnijmy, że prokuratura w asyście policji wkroczyła na teren ogrodu zoologicznego, dokonując oględzin i zatrzymując pięć osób. Łącznie wywieziono 33 zwierzęta, z czego część trafiła za granicę.

Nowe fakty ws. zoo Łączna. Co ustalili biegli? Prokuratura przekazała ustalenia biegłych ws. sytuacji w zoo Łączna w Mieroszowie na Dolnym Śląsku. Ocenili oni, że doszło do zaniedbań dotyczących opieki nad ptakami przebywającymi w tym prywatnym ogrodzie zoologicznym.

Mieszkańcy protestują przeciwko odebraniu zwierząt

Decyzja o odebraniu zwierząt spotkała się ze sprzeciwem części mieszkańców Łącznej.

W zeszłym tygodniu doszło do próby zablokowania transportu zwierząt, co zakończyło się interwencją policji. Jedna osoba została ukarana mandatem, a cztery zatrzymano za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny, który od 2012 roku posiada oficjalny status ogrodu zoologicznego. Według właścicieli, w placówce przebywa około 100 gatunków zwierząt, w tym egzotyczne tygrysy, kangury, jelenie milu i różne gatunki małp.