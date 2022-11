Policjant postrzelił mężczyznę podczas próby zatrzymania w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. 42-latek miał machać tasakiem w kierunku innego mężczyzny. Użyto broni, bo nie reagował na polecenia funkcjonariuszy - tłumaczy policja. Postrzelony trafił do szpitala, a stamtąd do izby zatrzymań.

/ Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Wałbrzyscy policjanci otrzymali zgłoszenie wczoraj około 19.30. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęło kilka informacji o tym, że w rejonie Placu Grunwaldzkiego dwóch mężczyzn zagraża innych osobom. Jeden nich miał mieć przedmiot przypominający broń palną, a drugi tasak.

Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce zobaczyli jak jeden ze wspomnianych mężczyzn wymachuje tasakiem w kierunku innego - informuje policja.

To zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób - podkreśla kom. Marcin Świeży, z KMP w Wałbrzychu.

Mundurowi kazali 42-latkowi rzucić niebezpieczny przedmiot, ale on nie reagował. Jeden z policjantów użył więc broni. Najpierw oddał strzał ostrzegawczy. To nie pomogło. Strzelił więc w kierunku agresora trafiając go w nogę.

Postrzelonemu na miejscu udzielono pomocy medycznej, trafił on do szpitala i potem do izby zatrzymań. Drugi z mężczyzn próbował uciec, ale został zatrzymany. Miał rozciętą rękę w wyniku innego zdarzenia. Przewieziono go do szpitala i jest pod nadzorem policji - dodaje kom. Świeży.

Obu mężczyznom pobrano krew do badań. Mają w ciągu 48 godzin zostać doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Jak przekazuje policja - prawdopodobnie będzie wniosek o ich tymczasowy areszt.

Zaczęło się od kradzieży

Policjanci ustalili, że przed ich interwencją dwaj zatrzymani później mężczyźni uszkodzili szybę w jednym z samochodów. Potem poszli do sklepu, z którego ukradli wódkę i próbowali uciec.

Zareagował na to właściciel sklepu. To właśnie jemu groził tasakiem mężczyzna wobec którego użyto broni - tłumaczy kom. Marcin Świeży.

Policjanci będą teraz przesłuchiwać świadków zdarzenia. Postrzelony 42-latek był już wcześniej znany mundurowym. Między innymi z powodu kradzieży z włamaniami i kierowania gróźb karalnych wobec innych osób.