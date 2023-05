W najbliższy piątek (12 maja) przypada Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, czyli najgroźniejszym nowotworem złośliwym skóry. I właśnie tego dnia, osoby mające podejrzane zmiany na skórze będą mogły skorzystać we Wrocławiu z bezpłatnych badań.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bezpłatne badanie lekarskie będzie przeprowadzone z użyciem dermatoskopu. Chirurdzy i dermatolodzy z Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii będą dostępni na Placu Solnym we Wrocławiu od g. 12.00 do 15.00.

Zapraszamy wszystkie osoby z niepokojącymi zmianami na skórze - mówi dr Marcin Ziętek, kierownik Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków w DCOPiH.

Jest to doskonała okazja, aby szybko i bezboleśnie wykluczyć zmiany nowotworowe. W Polsce co roku notuje się około 4 tys. nowych zachorowań na czerniaka i szacuje się, że ich liczba podwaja się co 10 lat - dodaje lekarz.

Wywołać czerniaka może długie przebywanie na słońcu.

Czerniak może rozwinąć się u każdego, a polscy pacjenci są szczególnie narażeni ze względu na jasną karnację. Większość czerniaków rozwija się na skórze, dlatego jest to łatwe do wykrycia dla specjalistów - tłumaczy dr Ziętek.

Zdaniem lekarzy najprostsze metody ograniczenia ryzyka zachorowania to unikanie opalania i wybieranie cienia.