Ponad 90 mln zł kosztowała instalacja nowoczesnej sortowni paczek, którą uruchomiono we wtorek w sortowni przy ul. Awicenny we Wrocławiu. To pierwsza z trzech tego typu instalacji, które powstają w sortowniach Poczty Polskiej.

Sortownia we Wrocławiu / Poczta Polska / Nowoczesny sorter paczkowy został uruchomiony w zmodernizowanej hali logistycznej Poczty Polskiej przy ul. Awicenny we Wrocławiu. W obiekcie powstało 17 dodatkowych bram kurierskich, a powierzchnia obiektu został zwiększona o 1,5 tys. metrów kwadratowych. Sorter pozwala na automatyczny odczyt zestandaryzowanych etykiet adresowych oraz przesyłek międzynarodowych, które mają niestandardowy układ danych adresowych. Wydajność nowego sortera pozwala na obsługę około 9 tys. przesyłek na godzinę. Dziennie przez wrocławską sortownię przechodzi ponad 40 tys. przesyłek. Prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski podczas uroczystości uruchomienia nowego sortera podkreślił, że projekt rozbudowy centr logistycznych Poczty Polskiej to śmiałe i rozważne przedsięwzięcie. Jesteśmy firmą, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Jesteśmy narodowym operatorem pocztowym, narodowym operatorem cyfrowym - świadczymy usługi obywatelom, administracji rządowej i samorządowej - mówił prezes. Dodał, że Poczta Polska rozbudowuje swoje centra logistyczne i wyposaża je w nowoczesny sprzęt. Inwestycja we Wrocławiu służy podniesieniu jakości świadczenia naszych usług - mówił prezes. W trzecim kwartale tego roku Poczta Polska chce uruchomić takie sortery w Lubinie i w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Wartość tych trzech inwestycji to ponad 220 mln zł. W 2021 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Pieniądze te przeznaczone są na rozwój architektury sieci logistycznej. Planowana pełna kwota nakładów na ten cel to ponad 350 mln zł. Zobacz również: Zadymienie w urzędzie. Wstrzymano obsługę

