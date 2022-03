W poniedziałek policjanci z powiatu kłodzkiego interweniowali w dwóch mieszkaniach, gdzie nietrzeźwi rodzice zajmowali się dziećmi. W jednym z przypadków nieodpowiedzialna matka i ojciec mieli około 2 promili alkoholu w organizmie. Obie sprawy trafiły do sądu.

/ Policja Dolnośląska / Materiały prasowe

Policjantów z Kłodzka wezwano do mieszkania, gdzie pijani rodzice mieli opiekować się dzieckiem. Zgłoszenie się potwierdziło. Badanie alkomatem wykazało, że 31-letnia matka miała 2,2 promila alkoholu w organizmie. 47-letni ojciec miał blisko 2 promile. Na stole stały puste butelki po alkoholu.

Z uwagi na stan nietrzeźwości rodziców i brak możliwości właściwej opieki nad dzieckiem, 5- letniego synka pary przekazano do placówki opiekuńczej - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska z KPP w Kłodzku.



Tego samego dnia po godzinie 18 policjanci interweniowali również w Nowej Rudzie. Tam nietrzeźwa matka opiekowała się 4-latką. Od kobiety było czuć woń alkoholu i miała problem z utrzymaniem równowagi. W łóżeczku leżała córka 39-latki. Dziecko zostało oddane pod opiekę jej znajomej. Natomiast matkę zatrzymano - zaznacza podinsp. Martuszewska. O obu sprawach poinformowano sąd rodzinny.

Nieodpowiedzialność rodziców często bywa przyczyną dramatu, jaki przeżywa ich dziecko. Najmłodsi nie potrafią się sami obronić przed zagrożeniami, na jakie wystawiają je lekkomyślni i nieodpowiedzialni opiekunowie. Dlatego tak ważne jest to, by osoby będące świadkami krzywdy, jaka dzieje się dziecku reagowały. Jeden telefon - nawet anonimowy - wykonany pod numer alarmowy 112, może realnie przyczynić się do poprawy sytuacji, w jakiej znajduje się maluch, a nawet ocalić jego życie i zdrowie - podkreśla policja w swoim komunikacie.