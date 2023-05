Policjanci z Kłodzka uratowali psa, którego ktoś przywiązał na lince do barierki mostu. Pomoc przyszła w ostatniej chwili, bo zwisające na uwięzi zwierzę nie było w stanie się oswobodzić i traciło przytomność.

Pies uratowany przez policjantów / KPP w Kłodzku / Policja

Czworonoga zauważyli na moście przy ul. Kolejowej policjanci, którzy w nocy wracali z interwencji. Starszy posterunkowy Jakub Stoch i posterunkowy Jacek Stecyk wyskoczyli z radiowozu i podjęli akcje ratunkową.

Policjanci uwolnili powieszonego za szyję psa, który tracił już przytomność. Zabrali zwierzaka do radiowozu i przywieźli go do komendy, gdzie dostał wodę i jedzenie - poinformowała podinsp. Wioletta Martuszewska z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku.

Pies został przekazany fundacji, gdzie będzie czekać na nowych, odpowiedzialnych opiekunów.

Policjanci szukają osoby, która w tak okrutny sposób potraktowała zwierzę, co mogło doprowadzić do jego śmierci. Za zabicie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.