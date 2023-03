​We wrocławskim Ossolineum zaprezentowano nowe wydanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jak podkreślono - jest szczególne, bo w opracowaniu prof. Aliny Kowalczykowej wyjaśnione są niezrozumiałe słowa i konteksty, z którymi mierzą się uczniowie.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Dlaczego "dzięcielina pała" i kim jest "Natenczas Wojski"? Dzięki nowemu wydaniu klasycznego dzieła literatury polskiej, jakim jest "Pan Tadeusz", te i wiele innych pytań ma przestać sprawiać problem.

Wyjątkowość tego nowego opracowania polega na tym, że pani profesor Alina Kowalczykowa, pisząc i opracowując swój wstęp, myślała przede wszystkim o młodym odbiorcy, który żyje w zupełnie innym świecie. Nie tylko tym świecie, tak bardzo różnym od rzeczywistości opisywanej w "Panu Tadeuszu", ale nawet świecie tak bardzo różnym od momentu, kiedy powstało pierwsze, fundamentalne opracowanie "Pana Tadeusza", czyli Polski lat 20. XX wieku - mówi Łukasz Kamiński, dyrektor wrocławskiego Ossolineum.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Chodzi o to, żeby nie tylko poprzez wstęp wprowadzić młodego czytelnika w sam poemat, ale także towarzyszyć mu w lekturze, wyjaśniać te pojęcia, które po prostu nie istnieją już w naszej rzeczywistości. Nie możemy oczekiwać od młodych ludzi, że te rzeczy będą dla nich oczywiste. I to staraliśmy się właśnie osiągnąć, żeby to w pewnym sensie być dla nich przewodnikiem. Bo jeśli im się to wszystko wyjaśni, jestem przekonany, że także i oni będą się zachwycać - dodaje.

Ania, uczennica 3 klasy III Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu "Pana Tadeusza" czytała po raz pierwszy raz w 8 klasie podstawówki. To była katorga. Czułam się jak na skazaniu. Zajęło mi to bardzo dużo czasu. Nie rozumiałam połowy tekstu - wspomina uczennica.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Teraz po przeczytaniu nowego wydania z wyjaśnieniami przyznam, że w końcu zwróciłam uwagę na fabułę. Na opisy, które są naprawdę przepiękne, kiedy się już je rozumie. Myślę, że wiele osób przed maturą skusi się na przeczytanie tego nowego wydania - zauważa.

Dzięki wspólnemu programowi Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Legnickiej Specjalnej Strefa Ekonomicznej, szkoły im. Adama Mickiewicza dostaną bezpłatne egzemplarze książki do swoich bibliotek.