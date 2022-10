​Jeszcze tylko dzisiaj czynne będzie dla turystów Arboretum w Wojsławicach (Dolnośląskle). Na zakończenie sezonu przygotowano kilka atrakcji. Arboretum to jeden z najpiękniejszych parków na Dolnym Śląsku. Jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - podaje portal legnica.naszemiasto.pl

Arboretum Wojsławice / Piotr Pawinski / Alamy Stock Photo / PAP

Już dziś kończy się sezon turystyczny w Arboretum w Wojsławicach. Na niedzielę zaplanowano kilka atrakcji:

kiermasz ogrodniczy potrwa do godziny 18.00

warsztaty florystyczne "Wojsławickie wspomnienia", które poprowadzi florystka Jolanta Supel, można zwiedzać do godziny 17.00

koncert z cyklu "Muzyka w Ogrodzie". Zespół INTERIOR z Bielawy zaprezentuje własne utwory muzyczne, godz. 16:00

Arboretum w Wojsławicach - dojazd, gdzie zaparkować

Wojsławice to miejscowość położona 50 km na południe od Wrocławia i 2 km na wschód od historycznej Niemczy, na obszarze chronionego krajobrazu Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich (szczegóły na mapie poniżej). Arboretum znajduje się w Wojsławicach, około 15 km na wschód od Dzierżoniowa. Chcąc odwiedzić to miejsce, wyjeżdżając na przykład z Legnicy, najlepszym rozwiązaniem będzie podróż samochodowa - do Arboretum dostaniemy się w niewiele ponad godzinę. Na miejscu znajduje się bezpłatny parking.