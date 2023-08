Orlen rozpoczyna rozbudowę podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. W wyniku inwestycji zdolności magazynowe PMG Wierzchowice wzrosną z 1,3 do 2,1 mld m sześc. gazu. Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował w środę, że krajowe magazyny gazu zapełnione są w 95 proc.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

PMG Wierzchowice to największy polski podziemny magazyn gazu, znajduje się w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice. Koszt jego rozbudowy to ok. 570 mln zł. Wraz z rozbudową, wzrosnąć mają zdolności zatłaczania i wytłaczania. Po zakończeniu inwestycji moc zatłaczania wzrośnie o jedną trzecią - do ponad 19 mln m sześc. na dobę, a zdolność odbioru o dwie trzecie - do 24 mln m sześc. na dobę.

Wierzchowice to magazyn typu złożowego, gaz jest przechowywany w sczerpanym złożu. W środę ruszyło wiercenie pierwszego otworu w ramach rozbudowy. Do prac zastosowano wiertnię kroczącą Bentec, która umożliwia wykonanie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu. Wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi miejscami wierceń. W ramach rozbudowy wywiercone zostaną trzy nowe otwory, zamontowane też zostaną nowe zespoły sprężarek.

Jak podkreślał w środę Wierzchowicach prezes Orlenu Daniel Obajtek, dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach, łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie o 25 proc. i przekroczy 4 mld m sześc. Rozbudowa ma ścisły związek z bezpieczeństwem energetycznym, które w ten sposób wzrośnie w niepewnych czasach - zaznaczył. Pojemności magazynowe są dziś niezwykle ważne, dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale i innych krajów - ocenił.

Obajtek poinformował też, że zatłoczenie krajowych magazynów gazu wynosi już 95 proc. To trzy miesiące przed terminem, rekomendowanym w regulacjach Unii Europejskiej - podkreślił.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest dla nas najważniejsze. Dlatego utworzyliśmy koncern który daje bezpieczeństwo poprzez wszystkie działania. Na to wszystko potrzebne są pieniądze i strategia, którą konsekwentnie realizujemy. Inwestujemy 17 mld zł w poszukiwania i wydobycie w Polsce, 49 mld zł w wydobycie w Norwegii, oraz w Pakistanie i Kanadzie - mówił.

Połączyliśmy spółki PGNiG i Lotosu w Norwegii, stając się ważnym graczem na tamtym rynku. Będziemy tam inwestować także przez akwizycje. Dziś wydobycie 7,7 mld m sześc. gazu, do 2030 r. zwiększymy wydobycie do 12 mld m sześc. - zaznaczył.

Dzięki przejęciom dodatkowe pieniądze ma np. Polska Spółka Gazownictwa, która dzięki nim może szybciej przyłączać do sieci gazowej klientów - wskazał też Obajtek.

Wykonawcami rozbudowy wierzchowickiego magazynu są spółki z Grupy Kapitałowej Orlen. PGNiG Technologie jest głównym wykonawcą prowadzącym nadzór nad inwestycją. Spółka Gazoprojekt opracowała projekt inwestycji, a Exalo Drilling wykona zaplanowane odwierty.

Grupa Orlen jest obecnie właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć z nich: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe, dwa kolejne, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny w kawernach, wypłukanych w złożach soli.