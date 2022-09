Najlepszy spektakl, najlepsi śpiewak i śpiewaczka operowi, najlepszy dyrygent oraz najlepszy plakat teatralno-muzyczny. W tych kategoriach Opera Wrocławska triumfowała podczas rozdania XVI Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury.

/ Opera Wrocławska / Facebook

Przyznane statuetki to wielki sukces wrocławskiej sceny operowej, dowód na znakomicie wykorzystany potencjał wszystkich pracowników oraz sygnał: jeżeli do opery, to tylko do Wrocławia - podkreśla instytucja kultury w komunikacie prasowym.

Opera Wrocławska zdobyła statuetkę w kategorii Najlepszy spektakl za operę Tosca w reż. Michaela Gielety. Kapituła konkursu doceniła Operę Wrocławską za udowodnienie, że nawet klasyczne, dobrze znane widzom historie można opowiadać na nowo, żonglując epokami i przynależnymi im stylami. (...) Spektakl rezonował w recenzjach i komentarzach widzów jako wyjątkowo piękne i intensywne muzyczne doświadczenie, wynoszące Operę Wrocławską na światowy poziom artystyczny.

To nagroda dla twórców Toski i całego zespołu Opery Wrocławskiej. Dla wszystkich, którzy ze mną pracują każdego dnia. To dla mnie szczególny spektakl, pierwszy, który razem z Mariuszem Kwietniem, dyrektorem artystycznym i Bassemem Akiki, dyrektorem muzycznym, przygotowaliśmy dla publiczności po objęciu dyrekcji i po pandemii - odbierając nagrodę w imieniu artystów mówiła Halina Ołdakowska, dyrektor Opery Wrocławskiej.

Włożyliśmy w niego bardzo dużo serca, chcąc pokazać, jakiego poziomu artystycznego widzowie mogą spodziewać się na scenie. Wszystko, co robimy, robimy dla publiczności. Chcemy, by widzowie wychodzili z naszych spektakli wzruszeni i chcieli wracać. Otrzymane przez nas nagrody pokazują, że to, co robimy, robimy dobrze - podkreśliła dyrektor.

Bassema Akiki - dyrektor muzyczny Opery Wrocławskiej - otrzymał statuetkę w kategorii Najlepszy dyrygent, również za Toskę. To już druga statuetka Jana Kiepury, która trafia do rąk laureata.

Kolejnym sukcesem jest uhonorowanie Aleksandry Kurzak za rolę Agaty w Wolnym strzelcu w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego, spektaklu który uświetnił obchody 180 lat gmachu Opery Wrocławskiej.

/ Opera Wrocławska / Facebook

Nagrodę dla najlepszego śpiewaka operowego otrzymał Ambrogio Maestri, jeden z najbardziej uznanych barytonów na świecie, który wykreował rolę Barona Scarpii w nagrodzonym spektaklu Tosca.

W kategorii Najlepszy Plakat Teatralno-Muzyczny nagrodzono Katarzynę Zapart za projekt plakatu do Cosi fan tutte. Laureatka to wielokrotnie nagradzana projektantka, graficzka i plakacistka. Uczestniczka wielu wystaw i publikacji promujących plakat - od Japonii po obie Ameryki.

Teatralne Nagrody Muzyczne im. Jana Kiepury to jedyny ogólnopolski konkurs dla teatrów muzycznych i operowych. Statuetki Jana Kiepury już od 16 lat trafiają w ręce najwybitniejszych Artystów i Twórców polskich i światowych scen.