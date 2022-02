W dniach 18-27 marca odbędzie się we Wrocławiu 42. Przegląd Piosenki Aktorskiej. Wśród punktów, które znalazły się w jego programie, są m.in. nowe interpretacje klasyki w wykonaniu polskich gwiazd, występy zagranicznych artystów oraz spektakle muzyczne.

Jedno z najważniejszych wydarzeń przeglądu to koncert galowy. W tym roku wyreżyseruje go Martyna Majewska. Gala "Witamy w świątyni sztuki, słuchajcie, a będzie wam dane" stanie się rodzajem hołdu dla sztuki jako "szóstej największej religii świata". Będą się na nią składać evergreeny PPA, a także hip-hopowe i discopolowe przeboje w zaskakujących aranżacjach i gwiazdorskich wykonaniach.



Wątek pewnego rodzaju religijności, potrzeby powrotu do wspólnotowości, do wspólnych rytuałów tak naprawdę będzie się przewijał podczas całego festiwalu. Koncert galowy na pewno o tym właśnie będzie opowiadał - o mocy, metafizyce sztuki, o jej aspekcie duchowym, o tym jak potrafi rozwijać nasze dusze, umysły i sprawiać, że czujemy się potrzebni na tym świecie - zapowiada dyrektor artystyczny PPA Cezary Studniak.



Jednym z zagranicznych gości przeglądu będzie John Grant. To Amerykanin, który kilka lat temu wyprowadził się na Islandię. Znajdą się wśród nich także Sarah McCoy, nowoorleanka mieszkająca w Paryżu oraz belgijski, wielokulturowy zespół Sages Comme des Sauvages.



Podczas przeglądu nie zabraknie także koncertów polskich gwiazd i będą to nowe interpretacje klasyki. Wystąpi m.in. Maja Kleszcz z premierowym koncertem złożonym z tekstów Bogdana Loebla, Krzysztof Zalewski z utworami Czesława Niemena i Jan Młynarski, który zaśpiewa piosenki Stanisława Grzesiuka. Z materiałem z najnowszej płyty "Ave Maria" na PPA pojawi się także Maria Peszek. Zaplanowano również koncert "Opla Stasiuk Trzaska" z udziałem pisarza Andrzeja Stasiuka.



W programie tegorocznego festiwalu pojawiły się też spektakle muzyczne. Widzowie zobaczą m.in. "Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny według Michelangela Caravaggia"- dzieło Agaty Dudy-Gracz zrealizowane w Kłajpedzie na Litwie, "Świętą Kluskę" z TR Warszawa, tragikomiczny musical na trójkę aktorów w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.

Organizatorem Przeglądu jest Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, a mecenasem Miasto Wrocław.