Ponad 50 tytułów, w tym filmy pokazywane na największych tegorocznych festiwalach, znalazło się w programie 9. Festiwalu Filmowego Spektrum, który we wtorek rozpocznie się w Świdnicy (Dolnośląskie).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Festiwal co roku odbywa się w Świdnickim Ośrodku Kultury. Hasłem tegorocznej edycji jest „Save the changes /Zachowaj zmiany”.

„Nie jesteśmy dziś w stanie zrozumieć świata w jego skomplikowaniu, dlatego najlepiej będzie, jeśli skupimy się na naszym otoczeniu. Filmy tegorocznej edycji festiwalu właśnie takie są – skupiają się na detalu, nie opowiadają świata w skali makro, są małymi wyrywkami opisującymi świat przez relacje z najbliższymi” – podkreślił dyrektor festiwalu Paweł Kosuń.

Filmem otwarcia festiwalu będzie „Tótem” w reżyserii Lili Avilés – obraz wyróżniony na Berlinale Nagrodą Jury Ekumenicznego.

Łącznie podczas imprezy zostanie pokazanych 50 tytułów, w tym filmy krótkometrażowe z różnych państw świata.

W konkursie Spektrum, w którym jury jest publiczność, widzowie zobaczą pięć pełnometrażowych filmów z Polski oraz pięć produkcji zagranicznych. To m.in. „Bulion i inne namiętności” Trần Anh Hùnga – obraz nagrodzony Złotą Palmę za reżyserię na tegorocznym festiwalu w Cannes; czy „Skąd dokąd” – prezentowany w Cannes dokumentalny debiut Maćka Hameli.

W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs Okiem Młodych. Tu pokazanych zostanie 41 krótkich metraży autorstwa młodych twórców z różnych państw świata.

W ramach sekcji Young Classics, czyli przeglądu filmów młodych, ale uznanych już reżyserów, prezentowane będą m.in. dwa film Japończyka Ryûsuke Hamaguchiego - „Drive my car” oraz „W pętli ryzyka i fantazji”.

W programie festiwalu znalazł się również pokaz specjalny filmu „Święto ognia” w reżyserii Kingi Dębskiej. Po seansie odbędzie się spotkanie z Kingą Preis – odtwórczynią jednej z głównych ról w tym obrazie.

Filmem zamknięcia festiwalu będzie „Między słowami” Sofii Coppoli. Impreza zakończy się 29 października