Na prośbę mieszkańców magistrat wprowadził korekty we wrześniowym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Urzędnicy skorygowali trasy autobusów 152 i 122, a także nazwy kilku przystanków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W związku z otwarciem nowej trasy tramwajowej na Popowice oraz oddaniem we wrześniu trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór MPK Wrocław ogłosiło w lipcu wprowadzenie dużych zmian w siatce połączeń. Uruchomione zostaną dwie nowe linie tramwajowe - 13 oraz 22. Nastąpi także korekta kilkunastu innych linii autobusowych i kilku tramwajowych.

W lipcu, po ogłoszeniu nowej siatki połączeń, urzędnicy spotykali się i rozmawiali telefonicznie z przedstawicielami rad osiedli oraz wrocławianami, aby wysłuchać ich wniosków. Łącznie otrzymano 156 zgłoszeń.

Przede wszystkim sugestie i prośby dotyczyły autobusów. (...) Wiele z nich dotyczyło np. nazw przystanków. Wrocławianie poprosili, aby przystanki w rejonie TAT na Nowym Dworze miały inne nazwy, niż te, które zaproponowali urzędnicy - powiedziała dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności Monika Kozłowska-Święconek.

I tak: Wrocławski Park Przemysłowy pozostanie przy obecnej nazwie (nie zmieni jej na Robotnicza); istniejący przystanek Nowy Dwór zmieni nazwę na Strzegomska (krzyżówka), a nie na Gubińska; Rogowska zmieni nazwę na Rogowska (P+R), a nie na Strzegomska (P+R); ROD Tysiąclecia na Rogowska (ogrody działkowe), a nie Komorowska; Nowy Dwór (pętla) na Wrocław Nowy Dwór (P+R); Nowy Dwór (Rogowska) na Rogowska (ośrodek sportu).

"Dodatkowo przy ulicy Rogowskiej zaczną działać nowe przystanki dla tramwajów i autobusów. Ich nazwy to: Budziszyńska, Zemska (jak obecnie) i Park Tysiąclecia. Dotychczasowy przystanek Park Tysiąclecia, znajdujący się przy ulicy Granicznej, na wysokości marketu budowlanego, zmieni nazwę na Płaska. Nowe nazwy przystanki dostaną 3 września" - podano.

Na prośbę rad osiedli i mieszkańców urzędnicy skorygowali także trasy autobusów 152 i 122.

Autobusy 152 pierwotnie miały kursować od ul. Blacharskiej do Pilczyc. Ostatecznie linia będzie wydłużona. Autobusy pojadą przez ulicę Lotniczą, aleję Śląska, rondo Modzelewskiego, ulicę Królewiecką i rondo Bartoszewskiego - do pętli Tarczyński Arena (Królewiecka). Tym samym linia ta łączyć będzie na zachodzie miasta pięć ważnych ciągów tramwajowych: Hallera, Grabiszyńska, Strzegomska, Lotnicza i Pilczycka, a także zapewni dojazd do szkół. Autobusy będą kursowały z częstotliwością 30 minut, z możliwością realizacji dodatkowych przejazdów w przypadku zaobserwowania takiej potrzeby - tłumaczyła Kozłowska-Święconek.

Z kolei linia 122 będzie przedłużona od pętli Kuźniki. Autobusy dojadą dalej ulicami: Hermanowską, Chociebuską, Gubińską, Strzegomską i Mińską. Przystankiem końcowym będzie Muchobór Wielki (Roślinna). "O to prosili wrocławianie z Nowego Dworu, Muchoboru Wielkiego i Kuźnik, którym zależało przede wszystkim na lepszym dojeździe do szkół, utrzymaniu bezpośredniego połączenia do centrum oraz na połączeniu z tramwajami dla wrocławian z Kuźnik i Muchoboru" - wskazał magistrat.

Do czasu otwarcia alei 11 Listopada autobusy 148 będą jeździły dotychczasową trasą, czyli wzdłuż ulicy Żernickiej. Z tą różnicą, że od 3 września pojadą całym nowym odcinkiem TAT. Po oddaniu alei 11 listopada autobusy 148 będą kursowały inaczej. Od okolicy stacji kolejowej Wrocław Żerniki pojadą ulicami Jerzmanowską i aleją 11 Listopada do ulicy Halickiej, a dalej po dotychczasowej trasie - dodała Kozłowska-Święconek.

Z kolei autobusy linii 107 do czasu zakończenia budowy alei 11 Listopada będą dojeżdżały do przystanku Jerzmanowo (cmentarz), a nie do pętli Pracze Odrzańskie. Gdy aleja zostanie otwarta, 107 dojadą do pętli wzdłuż: ul. Jerzmanowska-11 Listopada-ul. Fieldorfa (koło szpitala)-rondo Bezruczki-ul. Wojanowska-ul. Starogajowa-Stabłowicka-pętla Pracze Odrzańskie.

Informacje o wprowadzanych zmianach pojawiają się na przystankach oraz w specjalnym serwisie w portalu wroclaw.pl. Ukaże się także specjalny numer biuletynu, w całości poświęcony nowej organizacji komunikacji miejskiej.