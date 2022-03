80 kierunków znalazło się w nowym rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska, który będzie obowiązywał od niedzieli. Wśród nowości znalazły się takie kierunki jak Turyn, Sztokholm-Arlanda, Oslo-Gardermoen oraz Wenecja-Treviso.

Lotnisko we Wrocławiu / Shutterstock

W nowym rozkładzie znalazło się 95 lotów tygodniowo, w tym 52 kierunki niskokosztowe, 21 czarterowych i 7 sieciowych.

Prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś podkreślił, że rozkład lotów powoli zaczyna przypominać ten sprzed wybuchu pandemii. Widzimy, że pandemiczne ograniczenia powoli znikają, a przewoźnicy coraz chętniej przywracają połączenia oraz uruchamiają nowe kierunki. Daje to duże szanse na odbudowanie branży lotniczej w najbliższym czasie – powiedział Kuś.

W nowym rozkładzie lotów z wrocławskiego lotniska znalazły się cztery nowe kierunki: Sztokholm-Arlanda, Wenecja-Treviso, Turyn oraz Oslo-Gardermoen.

W letnich nowościach widać mocną skandynawską reprezentację. Sztokholm-Arlanda to największy port lotniczy Szwecji, a Oslo-Gardermoen - Norwegii. Oba stanowią jedne z największych europejskich hubów w Europie, co daje pasażerom z Wrocławia wygodną opcję przesiadkową – powiedział wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Cezary Pacamaj.

W letnim rozkładzie znaleźć można bogatą ofertę kierunków południowych. Dziewięć połączeń do Włoch (Bolonia, Mediolan-Bergamo, Neapol, Palermo, Piza, Rzym-Ciampino, Turyn, Wenecja-Treviso, Bari); pięć do Hiszpanii (Lanzarote, Alicante, Palma, Malaga i Barcelona-Girona) oraz trzy do Grecji (Ateny, Chania, Korfu).

Wśród innych typowo wakacyjnych kierunków są m.in. Malta, dwa miasta w Chorwacji – Zadar i Split, a także Podgorica w Czarnogórze, Burgas w Bułgarii, Pafos i Larnaka na Cyprze oraz gruzińskie Kutaisi.

W nowym rozkładzie nie będzie rejsów do Ukrainy. Do chwili rosyjskiej agresji połączenia z Wrocławia do Ukrainy obejmowały niskokosztowe rejsy do Kijowa, Charkowa, Zaporoża, Odessy i Lwowa.