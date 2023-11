Będziemy współpracować z prezydentem Jackiem Sutrykiem do końca, natomiast wszystkie decyzje dotyczące personaliów będą zapadać w przyszłym roku, bez zbędnej zwłoki, ale też bez zbędnego pośpiechu - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej poseł PO Bogdan Zdrojewski.

Michał Jaros, przewodniczący dolnośląskiej PO / Marcin Obara / PAP

Klub radnych Platformy Obywatelskiej wrócił do Rady Miejskiej Wrocławia. Wcześniej przedstawiciele tej partii współtworzyli klub Forum Jacka Sutryka - Wrocław Wspólna Sprawa. Klub PO będzie reprezentowany przez 12 osób w 37-osobowej radzie.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Michał Jaros, przewodniczący dolnośląskiej PO tłumaczył, że decyzja o osobnym klubie to efekt minionych wyborów, podczas których "my jako Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska osiągnęliśmy we Wrocławiu ponad 40 proc. poparcia".

To zobowiązanie traktujemy bardzo poważnie. Mamy bardzo wiele projektów do zrobienia dla Dolnego Śląska, dla Wrocławia. To jest m.in. kwestia związana z ustawą metropolitalną. To jest też cały szereg rozwiązań, które dzisiaj są niemożliwe do wykonania, chociażby tramwaj na Jagodno, o czym mówił przewodniczący Donald Tusk, to chociażby kwestia dotycząca zielonego klina na południu Wrocławia, między Wojszycami a Jagodnem. Jest wiele obszarów, w których na pewno będziemy potrzebowali współpracy na poziomie miasta, na poziomie naszego województwa z parlamentarzystami - tłumaczył Michał Jaros.

Jak powiedział podczas konferencji Bogdan Zdrojewski, "wyzwanie jest dużo poważniejsze".

Chcemy odsunąć PiS od władzy także w sejmiku Dolnego Śląska, przywrócić mu powagę, rangę, jak i również zdolność do rozwiązywania najważniejszych problemów Dolnego Śląska, a ich nie brakuje. Liczymy także w związku z powołaniem lada moment rządu Donalda Tuska, że władze samorządowe wybrane w kwietniu będą dobrze kooperować, dobrze współpracować, będą taką synergią dla nowopowstałego rządu. Dlatego też budujemy zaplecze, które we Wrocławiu wygra" - zadeklarował Bogdan Zdrojewski.

Liderzy dolnośląskiej PO podkreślili podczas konferencji, że nie zamierzają "tworzyć żadnych sytuacji, które będą mieli charakter konfliktowy".

Chcemy, aby ten okres ostatnich 4-5 miesięcy przebiegał w warunkach wzajemnego szacunku, zrozumienia powagi sytuacji, dlatego też nie przewidujemy zmian, jeśli chodzi o samo miasto w tym czasie. Będziemy współpracować z prezydentem Jackiem Sutrykiem do końca, natomiast wszystkie decyzje dotyczące personaliów będą zapadać w przyszłym roku, bez zbędnej zwłoki, ale też bez zbędnego pośpiechu - powiedział Zdrojewski.

Jaros dodał, że "będzie taki moment, w którym przeprowadzimy konsultacje".

Będziemy na pewno rozmawiali ze wszystkimi kandydatami, środowiskami demokratycznymi, organizacjami pozarządowymi, również ruchami miejskimi. Będziemy na pewno szukali kandydata lub kandydatki, który będzie łączyć te wszystkie środowiska. Ten moment jest przed nami, więc proszę o cierpliwość, o zaufanie. Na pewno dokonamy dobrego, mądrego wyboru dla Wrocławia, wrocławian i wrocławianek - powiedział Jaros.

Składający się z 12 osób klub PO jest obecnie największą siłą w 37-osobowej radzie. Klub PO tworzą: Jarosław Charłampowicz, Agata Gwadera-Urlep, Mateusz Jędrachowicz, Paweł Karpiński, Marta Kozłowska, Michał Młyńczak, Michał Piechel, Agnieszka Rybczak, Edyta Skuła, Ewa Wolak, Igor Wójcik i Maciej Zieliński.