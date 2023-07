"To dla mnie fantastyczne wyzwanie. Jako rodowita wrocławianka zadbam o to, aby nasz ogród zoologiczny był nadal najlepszą wizytówką stolicy Dolnego Śląska" – mówi Marta Zając-Ossowska, która została wybrana w międzynarodowym konkursie na stanowisko Dyrektora Generalnego ZOO Wrocław.

Marta Zając-Ossowska we wrocławskim zoo / Materiały prasowe

W konkursie było wymagane od kandydatów co najmniej 6-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem, biegła znajomość języka angielskiego oraz znajomość prawa w zakresie działalności ogrodów zoologicznych i ochrony zwierząt. Kandydaci mieli przygotować także wieloletni plan rozwoju i działalności ogrodu. Dwuetapowy konkurs przeprowadziła międzynarodowa komisja składająca się z m.in. wybitnych przyrodników z Polski i Niemiec i Czech.

Wrocławskie zoo osiągnęło wielki sukces i zdecydowanie wyprzedza w swoim rozwoju inne ogrody zoologiczne w Polsce, ale nie może spocząć na laurach, dlatego mam bardzo duże oczekiwania co do nowego dyrektora generalnego - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Liczę na nowe projekty inwestycyjne i ciągły rozwój naszej placówki.

Dyrektor Generalna będzie odpowiedzialna przede wszystkim za nadzór nad hodowlą oraz programami ochrony zwierząt. Ochrona gatunkowa jest filarem wrocławskiego zoo, dlatego Marta Zając-Ossowska - w dobie zmian klimatycznych i zaniku bioróżnorodności - będzie miała do realizacji bardzo ważną misję.

Cieszę, że moja koncepcja rozwoju zoo okazała się dla komisji konkursowej najciekawsza i warta realizacji. Objęcie tak ważnej funkcji jest zwieńczeniem 12 lat mojej pracy na rzecz tej prestiżowej organizacji. Wykorzystam całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby kontynuować rozwój zoo, zapewnić najlepsze warunki pracy dla zespołu oraz naszych zwierzęcych podopiecznych - mówi dyrektor generalna zoo.

Marta Zając-Ossowska jest absolwentką zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym, ukończyła również podyplomowo studia managerskie i pedagogikę, a obecnie przygotowuje doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od lat współpracuje z organizacjami zrzeszającymi ogrody zoologiczne m.in. jest członkinią EAZA Communication Committee, a także EAZA Education Committee. Od 2019 roku jest dyrektorem Wydziału Edukacji we wrocławskim ZOO.

Marta Zając-Ossowska / Materiały prasowe

10 lipca nasz ogród obchodził 158. rocznicę powstania. Na to w jakim miejscu się znajdujemy pracowało kilka pokoleń jego pracowników dbając o rozwój placówki. Teraz jest czas, aby troszczyć się o to dziedzictwo i dołożyć wszelkich starań, abyśmy się ciągle rozwijali i szli z duchem czasu. Tym bardziej cieszę się z wyboru Marty Zając-Ossowskiej, wierzę bowiem, że stworzymy silny tandem, który przyspieszy rozwój naszego ogrodu - mówi Joanna Kasprzak, Prezes Zarządu ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.

Do obowiązków Dyrektora Generalnego należeć będzie między innymi:

- nadzór nad wydziałami m.in.: fauny morskiej i słodkowodnej, zwierząt terraryjnych, ssaków naczelnych i żywienia zwierząt, ptaków, ssaków drapieżnych, małych ssaków i zieleni, zwierząt kopytnych, edukacji, marketingu, nadzór nad modernizacją zoo

- realizacja zadań związanych z rejestracją, wymianą, transportem zwierząt

- realizacja zadań w zakresie chowu i hodowli zwierząt

- realizacja zadań w zakresie prowadzenia badań naukowych mających na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem

- współpraca z organizacjami zrzeszającymi ogrody zoologiczne m.in. World Association of Zoos and Aquariums, (WAZA), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)

Przyszłość, wizja, inwestycje

Zoo dba obecnie o około 10 tysięcy zwierząt, przedstawicieli ponad 1100 gatunków, a ekspozycja w ciągu ostatnich 15 lat powiększyła się ponad dwukrotnie. To plasuje wrocławskie zoo w światowej czołówce pod względem liczby gatunków, a frekwencja w ubiegłym roku była wyższa niż w poprzednich latach: 1,7 mln zwiedzających.

Zwycięska wizja rozwoju nowej dyrektor zostanie włączona do realizowanych obecnie planów.

Zoo stale poszerza ofertę i rozbudowuje infrastrukturę. Remontowane są kolejne pawilony, przez co hodowla może być uzupełniana o nowe gatunki zwierząt. Podczas ostatnich 15 lat przeprowadzonych zostało ponad 170 inwestycji i także w tym roku zoo nie zwalnia tempa - wylicza Joanna Kasprzak, prezes ogrodu.

Największą tegoroczną inwestycją będzie budowa nowej lwiarni wraz z częścią dla surykatek. Powstanie pawilon zaprojektowany w stylistyce wioski afrykańskiej, nawiązujący do etnicznych ornamentów i kolorystyki budynku Afrykarium.

Inne ważne na ten rok projekty to np. budowa zimowiska na wybiegu flamingów i docieplenie pawilonu Akwarium w zabytkowej części ogrodu. Ponadto zoo stara się o dofinansowanie jednej z największych inwestycji ostatnich lat - przebudowy zabytkowego pawilonu terrarium, która będzie kosztowała 75 mln złotych.