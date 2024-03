Norweski okręg Nordland został nowym partnerem Dolnego Śląska. Dziś podpisano umowę w sprawie współpracy. To oznacza m.in. wspólne badania, a także rozwój edukacji i turystyki.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Umowę o międzyregionalnej współpracy podpisali marszałek Cezary Przybylski oraz Svein Øien Eggesvik - przewodniczący rządu okręgu Nordland.

Najważniejsze obszary współpracy to: produkcja żywności wysokiej jakości, ochrona środowiska i rybołówstwo oraz kultura. Dla obu regionów ważne są również kontakty w zakresie szkolnictwa wyższego, turystyki i wzajemnej promocji. Istotnym elementem będzie też wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy Norwegii, Polski i Unii Europejskiej.

Cieszę się, że kontakty zagraniczne Dolnego Śląska rozszerzamy o jeden z najbardziej rozwiniętych technologicznie i naukowo okręgów Norwegii: Okręgiem Nordland - mówił marszałek Cezary Przybylski.

Nordland to nadmorski region obejmujący ponad 18 tys. wysp. Liczy ok. 250 tysięcy mieszkańców i 41 gmin, z których połowa liczy poniżej 3 tys. mieszkańców. Prężnie działa tam przemysł, który w 100 proc. opiera się na energii odnawialnej pochodzącej głównie z wody. W mieście Andøya, najdalej na północ wysuniętym skrawku Nordland, budowany jest port kosmiczny. W przyszłości da on możliwość wysyłania satelitów w przestrzeń kosmiczną z terenu Europy.

Dzięki bliskiej i efektywnej współpracy możemy wiele osiągnąć, wystarczy tylko lepiej się poznać, zarówno poprzez politykę, administrację, środowisko akademickie, jak i współpracę pomiędzy firmami - mówi Svein Øien Eggesvik.

Jak podkreślają samorządowcy z Dolnego Śląska, region jest zainteresowany rozwojem i budową gospodarki zajmującej się nowoczesną i ekologiczną produkcją żywności. Dodają, że samorządowa spółka Stawy Milickie, która zajmuje się hodowlą ryb stanowi ważną część regionalnej gospodarki. Właśnie dlatego podczas wizyty delegacji rozmawiano z dolnośląskimi przedstawicielami branży producentów żywności.