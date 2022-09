W sobotę ( 24 września) we Wrocławiu odbędzie się „Nighskiting. Wyrolujmy Razem Raka”. W godzinach od 20.00 do 22.00 na trasie przejazdu, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

/ Wyrolujmy Razem Raka / Facebook

Rolkarze i wrotkarze przejadą ulicami Wrocławia w ramach akcji Nightskating – Wyrolujmy Razem Raka. W przejeździe weźmie udział pół tysiąca osób.

Akcja rozpocznie się o godz. 20.00 i potrwa do 22.00. Na trasie przejazdu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Trasa przejazdu: Tarczyński Arena przy al. Śląskiej, następnie przejazd ulicami: Pilczycką, Hutniczą, Lotniczą, Metalowców, Bystrzycką, Legnicką za Galerią Magnolia Park, Legnicką, Jaworską, Strzegomską, przez pl. Strzegomski, potem Legnicką do pl. Jana Pawła II, z kolei Ruską, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Podwalem do pl. Orląt Lwowskich, następnie w Braniborską do pl. Strzegomskiego i powrót Legnicką, Milenijną oraz Pilczycką do stadionu

W wydarzeniu może wziąć udział każdy, nawet początkujący rolkarz. Wyznaczona trasa ma ok. 15 km i nie jest wymagająca.

Celem akcji "Wyrolujmy Razem Raka” jest udzielenie społecznego wsparcia dzieciom chorującym z powodu nowotworów na całym świecie. Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów złośliwych wśród dzieci. Co roku 1200 małych pacjentów jest diagnozowanych z powodu nowotworów w Polsce.

Jednocześnie organizatorzy chcą promować Złotą Wstążkę – symbol poparcia społecznego dzieci i ich rodzin w walce z nowotworem.