Uwaga niewybuchy - zakaz wstępu. Takie znaki i pilnujących terenu strażników można zobaczyć w Karkonoskim Parku Narodowym niedaleko Szklarskiej Poręby. Trwa tam akcja saperów. Z tego powodu zamknięto odcinek jednego ze szlaków.

/ Patrol Saperski z 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu / Facebook

Zamknięty do odwołania został odcinek zielonego szlaku biegnący od Betonowego Mostu przy ujściu potoku Czarna Płóczka, do skrzyżowania szlaków przy ujściu potoku Szklarka do Kamiennej.

To już drugi etap likwidacji niewybuchów z terenów koło Szklarskiej Poręby. Kilkanaście dni temu turysta trafił przy drodze leśnej na jeden zapalnik. Do dziś saperzy znaleźli tam już ponad 2,7 tys. niebezpiecznych przedmiotów.

Są to głównie zapalniki do pocisków artyleryjskich, pociski artyleryjskie oraz granaty moździerzowe produkcji niemieckiej z II wojny światowej - mówi starszy chorąży sztabowy Radosław Mazur, dowódca patrolu saperskiego z 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.

Wstępnie prace saperów w Karkonoskim Parku Narodowym mają zakończyć się 8 września.