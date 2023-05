​W piątek o 10.00 rozpocznie się ewakuacja mieszkańców we wrocławskiej dzielnicy Nadodrze. Na placu budowy przy Placu Staszica znaleziono ważący 250 kg niewybuch.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej o wadze około 250 kg znaleziono podczas prac remontowych dróg na placu Staszica w centrum Wrocławia.

W związku z zaplanowanymi działaniami zarządzono ewakuację mieszkańców w promieniu około 500 metrów od tego miejsca.

Akcja rozpocznie się o godzinie 8:00. Ewakuacja dotyczy osób przebywających na terenie ulic: Reymonta od ul. Łowieckiej do Kleczkowskiej, ul. Kleczkowska od ul. Reymonta do ul. Dębowskiego, ul. Dębickiego do skrzyżowania z ul. Trzebnicką (bez ewakuacji bloków przy ul. Dębickiego), ul. Trzebnicka od skrzyżowania z ul. Dębickiego do Placu Powstańców Wielkopolskich. Następnie Plac ks. Stanisław Staszic od Placu Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z ul. Św. Wincentego, skręt w prawo na skrzyżowaniu z ul. Pomorską w Plac ks. Stanisława Staszica do ul. Biskupa Tomasza Pierwszego, do ul. Łowieckiej oraz ul. Reymonta. Przychodnia zdrowia ul. Łowiecka oraz budynek PGE Kogeneracja S. A. oraz budynek przy ul. Staszica 30A.



Od godziny 8:00 do godz. 10:30 w rejonie dworca Wrocław Nadodrze będą stacjonować trzy autobusy dla osób ewakuowanych, które w dalszej kolejności przewiezione zostaną w bezpieczne miejsce.

Saperzy będą podejmować niewybuch od godz. 11:00.

Lotniczą bombę na razie zabezpiecza policja.

Jak zachować się w przypadku znalezienia niewybuchu?

Niebezpieczne pozostałości z czasów wojennych w postaci niewybuchów wciąż potrafią sprawić wiele problemów i sprowadzić zagrożenie. Taki materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

Nie wolno: podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy znalezionych niewybuchów!

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policjantów, którzy potwierdzą, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomią o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczą miejsce do czasu ich przybycia.