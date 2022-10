Kupując znicze czy chryzantemy na groby bliskich wcale nie musimy decydować się na to co klasyczne i dobrze znane. Oczywiście jeśli jesteśmy gotowi wydać więcej pieniędzy. Wśród zniczy, które wyróżniają się na tle innych są te ze szkła z efektem tęczy. Z kolei chryzantemy mogą mieć nietypowy kształt kwiatów czy rzadziej spotykane kolory, jak złocisty czy ecru.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Chryzantemy, które przynosimy na groby naszych bliskich wcale nie muszą być białe albo żółte. Te kwiaty występują też w rzadziej spotykanych i wyróżniających się kolorach.

Mamy złociste, mamy ecru. Ale na to już musi być konkretny klient - mówi Maria Adamiak, właścicielka sklepu przy Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Chryzantemy mamy grubo i drobnokwiatowe. Te drobne rosną na polu. A te grube są szlachetne i eleganckie, muszą być w cieplarni - dodaje.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Widzę, że są jakieś trendy. Nowe to chyba te mieszane kwiaty, gdzie w jednej donicy mamy kilka kolorów. Ale ja pozostaje przy tradycji czyli przy tych jednokolorowych - mówi jedna z klientek.

Znicze są plastikowe i szklane. Bez dekoracji albo przyozdobione rzeźbieniami. Wśród tych, które się wyróżniają na pewno można wymienić te ze szkła z efektem tęczy.

Wyróżnia się tym, że ma drewniany listek, obwódkę czarną przy kapturku i obwódkę na środku i ten efekt tęczy. Przyjął się bardzo dobrze. Podoba się klientom, bo jest elegancki - mówi Maria Adamiak, właścicielka sklepu przy cmentarzu.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Nietypowy wygląd to jedno. Drugie to oczywiście wyższa cena. Duży znicz ze szkła z efektem tęczy przy Cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu kosztuje 50 zł.

Z modą jakby człowiek chciał iść to by pieniędzy nie starczyło. Nawet jeśli chodzi o znicze, to jest co rusz coś nowego. A przecież to pamięć się liczy - dodaje jedna z klientek kupujących znicze.