We Wrocławiu pokarmy na wielkanocny stół święcono dziś (8.04) w nietypowym miejscu. Kibice piłkarskiego Śląska Wrocław i mieszkańcy miasta przyszli z koszykami nie do kościoła, a na stadion.

Dziś Wielka Sobota. W kościołach święcone są pokarmy na wielkanocny stół. We Wrocławiu poświęcono je na stadionie. Zebrali się tam głównie kibice WKS-u Śląsk Wrocław.

To taka tradycja. Coś innego. Ale bardzo pozytywne. Oczywiście w koszyczku musi być szaliczek Śląska - mówi jeden z kibiców.

Zadziwiającą rzeczą jest to, w wszystko co w koszyczku da się pomalować, ma barwy WKS-u. Jaja, serwetki - zauważa ojciec Wiesław Dudek, kapelan Śląska Wrocław.

Pokarmy na wrocławskim stadionie pierwszy raz poświęcono 4 lata temu. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Wielki Śląsk.

To wydarzenie jakkolwiek podobne to mimo wszystko różniące się lekko, dlatego że jednoczy grupę kibiców i sympatyków Śląska Wrocław, co jest bardzo ważne dla tych, którzy przychodzą na mecze - dodaje ojciec Dudek.

My jesteśmy pierwszy raz tutaj. Syn jest wielkim fanem piłki nożnej, trenuje też. Stwierdziliśmy, że w tym roku spędzimy ten dzień trochę inaczej - podkreśla jedna z kobiet, która przyszła z rodziną poświęcić pokarmy na stadionie.