Pomocy potrzebują niesłyszące koszykarki z Wrocławia. Zawodniczki Klubu Świt są wielokrotnymi mistrzyniami Polski i mistrzyniami Europy. Teraz mają szansę obronić tytuł w europejskim pucharze, ale na wyjazd do Turcji potrzebne są pieniądze. Trwa internetowa zbiórka.

/ zrzutka.pl / Internet

Koszykarki Klubu Świt osiem razy sięgały po tytuł mistrzyń Polski niesłyszących w koszykówce. Dwa razy zdobyły też złoty medal w Klubowym Pucharze Europy.

Zawodniczki są bardzo pracowite i ambitne, walczą o każdy sukces ciężko pracując - informuje klub. Ich marzeniem jest teraz wyjazd do tureckiej Bursy i obrona Klubowego Pucharu Europy Głuchych - podkreślono. Problemem są jednak fundusze.

Wyjazdy na Klubowe Puchary Mistrzostw Europy nie są dofinansowywane. Musimy za to zapłacić z własnej kieszeni - podkreśla Karolina Przybył, zawodniczka Wrocławskiego Klubu Sportowego Niesłyszących ŚWIT.

Nie chcemy pozwolić, aby pieniądze stanęły na drodze do realizacji ich marzenia. Urzeczywistnienie wyżej wymienionego celu jest kosztowne, a nasz budżet jest niestety niewielki. Musimy uzbierać pełną kwotę - czytamy na stornie internetowej zbiórki na wyjazd zawodniczek.

/ zrzutka.pl / Internet

Wyjazd do Turcji na Klubowy Puchar Europy to dla nas okazja do szlifowania umiejętności i sprawdzenia poziomu kondycji. Przy okazji chcemy osiągnąć kolejny sukces - dodaje.

Do zakończenia zbiórki zostały 3 dni, a brakuje jeszcze sporo. Potrzeba 7 tysięcy złotych. Do piątkowego południa uzbierano 20% tej kwoty.

Klubowy Puchar Europy Głuchych w Koszykówce w Bursie w Turcji rusza 15 listopada.