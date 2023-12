Nieoznakowany radiowóz z rannymi policjantami znalazł przechodzień - wynika z nieoficjalnych informacji reporterów RMF FM na temat strzelaniny, do której doszło w piątek w nocy we Wrocławiu. Dwóch funkcjonariuszy jest w stanie krytycznym, zostali postrzeleni w głowy. Policja wyznaczyła nagrodę za pomoc w ujęciu sprawcy.

Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego / Policja

100 tysięcy nagrody

Poszukiwany Maksymilian Faściszewski miał jeszcze do odbycia pół roku więzienia.

We Wrocławiu i sąsiednich powiatach prowadzona jest policyjna obława na napastnika.



Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych za pomoc w ujęciu sprawcy.

Jak relacjonuje z Wrocławia reporterka RMF FM Anna Kropaczek, część ulicy Sudeckiej, na której doszło do strzelaniny, jest zamknięta.

Na miejscu jest niewielu przechodniów. Niektórzy mieszkańcy Wrocławia nie wiedzą jeszcze co się stało, choć alert w tej sprawie rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Co wydarzyło się we Wrocławiu?

Mundurowi enigmatycznie poinformowali, że około godziny 22:30 we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Według informacji RMF FM chodzi o strzelaninę, w wyniku której rannych zostało dwóch policjantów.

Policjanci natychmiast podjęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia jak największej ilości szczegółów pozwalających odtworzyć przebieg tego zdarzenia i tych zmierzających do zatrzymania osób mogących mieć z nim bezpośredni związek - poinformował asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik KWP we Wrocławiu w komunikacie na stronie internetowej Policji Dolnośląskiej.

Zaznaczył, że działania są nadal kontynuowane, a wykonują je funkcjonariusze policji z prokuratorami Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Wskazał, że policjanci poszukują obecnie 44-latka, który ma około 170 cm wzrostu, włosy koloru blond i jest szczupłej budowy ciała. Nosi okulary, ubrany był w ciemną kurtkę z kapturem.

Maksymilian Faściszewski / Policja

"Maksymilian Faściszewski poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny. Wszystkie osoby, które widziały bądź mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, proszone są o kontakt na numer alarmowy 112 lub z najbliższą jednostką Policji" - zaapelowała policja.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotę nad ranem poinformowało, że w związku z poszukiwaniami mężczyzny podejrzanego o usiłowanie zabójstwa do mieszkańców Wrocławia i powiatu wrocławskiego wysłano Alert RCB. Według RCB mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. "Jeżeli spotkasz podejrzanego mężczyznę - zachowaj szczególną ostrożność i zadzwoń na numer 112. Śledź komunikaty policji" - wskazało RCB.