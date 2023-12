Policjanci z Lwówka Śląskiego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która z Królestwa Niderlandów sprowadzała narkotyki. Podejrzani zajmowali się także wytwarzaniem środków odurzających. Zatrzymanych zostało 20 osób. Funkcjonariusze przejęli ponad 5 kilogramów marihuany i znaczną ilość: metamfetaminy, haszyszu, tabletek ecstasy i kokainy. W siedmiu miejscach zlikwidowali uprawy konopi indyjskich.

Uprawa konopii / KPP Lwówek śląski / Policja

Śledztwo w sprawie przemytu narkotyków z Holandii do Polski od dłuższego czasu prowadzili funkcjonariusze z Zespołu do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze

Zorganizowana grupa przestępcza działała w Lubuskim. Zatrzymano w sumie 20 osób.

Policjanci przejęli ponad 5 kilogramów marihuany, ponad 600 gram amfetaminy, a także znaczną ilości: metamfetaminy, haszyszu, tabletek ecstasy i kokainy. U jednego z podejrzanych znaleźli 28 sztuk nielegalnej amunicji. Śledczy zlokalizowali i zlikwidowali 7 miejsc uprawy konopi indyjskich. Do policyjnego depozytu trafiło blisko 1 tys. 800 krzewów w różnej fazie wzrostu.

Zgromadzone dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanym zarzutów: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznej ilości narkotyków, wytwarzania, udzielania oraz wprowadzania ich do obrotu, a także uprawy konopi mogących dostarczyć znaczne ilości środków odurzających. Dwóch mężczyzn odpowiadać będzie również za nielegalne posiadanie amunicji - informuje podkom. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.

Wobec podejrzanych zastosowano areszty tymczasowe, dozory policyjne oraz poręczenia majątkowe.