Policja z Wrocławia prosi o pomoc kierowców, którzy przejeżdżali w piątek w okolicy banku przy ulicy Kamiennej w tym mieście. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, w stolicy Dolnego Śląska doszło do napadu.

Informacja o napadzie na bank przy ul. Kamiennej we Wrocławiu jest nieoficjalna. Wrocławscy mundurowi podają jedynie, że doszło tam do "rozboju w placówce bankowej".

Apel policji

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu opublikowała na swojej stronie internetowej prośbę do kierowców, którzy w ten piątek, 22 września, w godzinach 8:30-9:30 przemieszczali się ul. Borowską, pomiędzy ulicami Kamienną i Armii Krajowej oraz ulicą Jacka Kuronia.

Ci, którzy mają zamontowane rejestratory wideo, są proszeni przez funkcjonariuszy o udostępnienie nagrań z tych urządzeń.

"Nagranie można przekazać bezpośrednio do Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki lub wysłać drogą elektroniczną na skrzynkę kontaktową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu - kontakt@wroclaw.wr.policja.gov.pl" - podaje KMP Wrocław.

Nieoficjalne informacje o napadzie na bank

Nieoficjalnie wiadomo, że w piątek do banku przy ulicy Kamiennej we Wrocławiu wszedł mężczyzna w czapce i okularach przeciwsłonecznych. Miał przyłożyć pracownicy do twarzy tkaninę nasączoną jakąś substancją. Kobieta straciła chwilowo świadomość.

Sprawca ukradł pieniądze i uciekł pieszo.

Na miejsce skierowano patrole i psa tropiącego. Poszukiwania mężczyzny trwają.

Do czasu zakończenia czynności nie informujemy o szczegółach tej sprawy - powiedział w piątek mł. asp. Rafał Jarząb z biura prasowego KMP we Wrocławiu.