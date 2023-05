We Wrocławiu nagrodzono dziś laureatów konkursu "Ośmiu Wspaniałych". Wzięło w nim udział siedmiuset młodych wolontariuszy z wrocławskich szkół. Pomagają seniorom, chorym dzieciom, uczniom z Ukrainy, czy organizują zbiórki pieniędzy. Przekonują, że warto.

Konkurs "8 Wspaniałych" jest ogólnopolskim konkursem. Odbywa się on w różnych miejscach w Polsce. We Wrocławiu mamy swoją edycję. Nasz laureat, a w tym roku laureatka będzie reprezentować wrocławskich wolontariuszy na arenie ogólnopolskiej - tłumaczy Beata Nawrotkiewicz z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Ten konkurs we Wrocławiu zorganizowaliśmy już po raz 29. Za każdym razem cieszy się dużym zainteresowanie. W tym roku 700 zgłoszonych kandydatur. To co Ci młodzi ludzie zrobili nie wymaga komentarza. Zwłaszcza w okresie kiedy mamy gości z Ukrainy, ich pomoc jest nieoceniona. Gdyby nie te działania, to w wielu sprawach byśmy sobie nie poradzili. Bardzo doceniamy, że jest w nich tyle entuzjazmu - podkreśla Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Szczęście ludzi daje mi moc do dalszego działania. Do organizowania kolejnych akcji. Zajmuje się wolontariatem, przede wszystkim dlatego, że widzę dookoła potrzebę pomocy. Jest wiele grup społecznych. Ja w swojej miejscowości akurat zajmuję się osobami starszymi. W szkole pomagam także organizując różne zbiórki pieniędzy - Małgorzata Obodiak, laureatka konkursu "Ośmiu Wspaniałych".

/ Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Materiały prasowe

Empatia broni się sama. Dzieciaki są w stanie zrobić wszystko, jeśli tylko dać im taką możliwość. Myślę sobie, że tego typu inicjatywy są szansą, aby pokazać szerszemu gronu, że działalność na rzecz innych ludzi nie jest niczym wyjątkowym. To jest zwyczajny ludzki odruch - zaznacza Edyta Morska, koordynatorka wolontariatu we wrocławskim Liceum numer XII.