Szlachetnej Paczce brakuje wolontariuszy. Tylko na Dolnym Śląsku potrzebnych jest jeszcze ponad 400 osób. Internetową rekrutację przedłużono do końca października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dołącz do nas jako wolontariuszka lub wolontariusz, by swoim działaniem i pomocą osobom w potrzebie realnie zmieniać świat - zachęcają w internecie organizatorzy Szlachetnej Paczki. Zgłosić można się poprzez internetowy formularz.

Chcemy przygarnąć do siebie jak najwięcej dobrych ludzi, którym los innych nie jest obojętny. Którzy chcieliby komuś pomóc. Szukamy większej liczby osób niż rok temu. Na Dolnym Śląsku cel to ponad 800 wolontariuszy, a brakuje nam 420 osób - podkreśla Anna Kałka, ze Szlachetnej Paczki w województwie dolnośląskim.

Żeby zostać wolontariuszem trzeba być osobą pełnoletnią, mieć czas wolny i empatię. Wrażliwość na potrzeby innych. Po wysłaniu zgłoszenia oczekujemy na telefon od rekrutera i zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną - dodaje.

Co robi wolontariusz?

Wolontariusze docierają do konkretnych rodzin z lokalnych społeczności, poznają ich historie, pośredniczą w przekazaniu mądrej, czyli skrojonej na miarę potrzeb pomocy - informują organizatorzy akcji.

Jak już jesteśmy po szkoleniu, idziemy na wywiad do danej rodziny. Dowiadujemy się, dlaczego rodzina jest w trudnej sytuacji. Który rok bierze udział w Paczce. Co zrobiła do tej pory, żeby wyjść ze swojej trudnej sytuacji. I jakie są pilne potrzeby. Zawsze spisujemy 3 najważniejsze. Wolontariusz sporządza opis rodziny, której później pomagają darczyńcy - mówi Anna Kałka.

Potrzeby rodzin są różne. Od artykułów spożywczych i chemicznych, poprzez odzież czy na przykład sprzęt agd.

Jak czytamy na stronie internetowej Szlachetnej Paczki - w 2022 roku, podobnie jak rok wcześniej, co dwudziesta osoba w gospodarstwach domowych w Polsce żyła poniżej progu skrajnego ubóstwa, to ponad 1,7 mln Polaków. Przeciętna sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie pogorszyła się, m.in. z powodu wysokiej inflacji.

Podczas ostatniego, grudniowego finału akcji prezenty od darczyńców dotarły do 15,5 tysiąca potrzebujących rodzin w całej Polsce.