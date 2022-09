Politechnika Wrocławska zaprasza na Wrocławski Salon Maturzystów. Można tam znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania o to, jak dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości i czym się kierować przy wyborze studiów. Spotkania z ekspertami w Centrum Kongresowym uczelni potrwają od dziś do środy.

Wydarzenie przeznaczone jest nie tylko dla przyszłorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas oraz nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców edukacyjno-zawodowych - informuje Politechnika Wrocławska na swojej stronie internetowej.

Salon to miejsce, gdzie matura spotyka się ze studiami. Jesteście tuż przed egzaminem dojrzałości i chcecie wiedzieć, jak się do niego przygotować, co na nim będzie, jakich błędów nie popełniać. To jest właśnie miejsce, gdzie spotkacie ekspertów, którzy wam to wyjaśnią - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", która organizuje wydarzenie.

Do końca września musicie też wybrać przedmioty rozszerzone, które później związane będą z waszym wyborem studiów. Tutaj macie przedstawicieli czołowych polskich uczelni, którzy opowiedzą wam o swojej ofercie - wyjaśnił.

Program wydarzenia

W programie imprezy znalazły się m.in. prezentacje oferty edukacyjnej uczelni na rok 2023/2024 oraz spotkania z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy mówią m.in. o terminach i ważnych kwestiach związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych - podaje Politechnika.

Jak poinformowano - we wtorek można było posłuchać m.in. prelekcji o tym, co daje nam nauka obcych języków i w jaki sposób może zmienić nasz sposób studiowania oraz poznać sposoby przygotowywania się do obowiązkowej matury z matematyki.

W środę Politechnika zaprasza do budynku D-20 już od godz. 9.00. Będzie można zobaczyć prezentacje wrocławskich uczelni. Chętni poznają też szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2023/2024. Nie zabraknie także poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Na parkingu przed budynkiem będzie działać Mobilne Centrum Edukacyjne, które pozwoli odkryć tajniki robotyki lub nauczyć się podstaw programowania.

Wstęp na salon jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową - podkreślono w podanej informacji.