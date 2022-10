PGE uruchamia sprzedaż węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych. Można go kupić w kopalni Bełchatów i Turów. "Namawianie ludzi, żeby kupowali węgiel brunatny jest nieodpowiedzialne" - tak sprawę komentuje Krzysztof Smolnicki geolog i działacz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zdaniem Krzysztofa Smolnickiego palenie węglem brunatnym to wątpliwy interes. Co prawda jest on tańszy od kamiennego - w kopalni Turów kosztuje od ponad 300 do prawie 500 zł za tonę. Ma jednak mniejszą kaloryczność.

Żeby zastąpić tonę węgla kamiennego, musimy mieć 3 tony węgla brunatnego. Musimy też po niego pojechać, a to dodatkowy koszt - podkreśla Smolnicki.

Jak dodaje geolog i działacz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, węgiel brunatny nie nadaje się do palenia w kotłach domowych. Smolnicki zaznacza też, że używanie go w domach powoduje powstawanie dużej ilości zanieczyszczeń i może odprowadzić do awarii pieca.



Jak kupić węgiel brunatny?

Jak informuje PGE, "uruchomienie punktów sprzedaży węgla brunatnego dla odbiorców indywidualnych, którzy zgodnie z deklaracją Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) wykorzystują węgiel na własne potrzeby grzewcze, jest możliwe dzięki zmianom dotychczasowych przepisów zakazujących sprzedaży węgla do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW". Przepisy obowiązują do 30 kwietnia 2023 roku - podaje spółka.

Każde gospodarstwo domowe, które zgłosiło w deklaracji CEEB węglowe źródło ogrzewania, będzie mogło skorzystać z możliwości zakupu węgla brunatnego w limicie od dwóch do sześciu ton tylko w jednej z dwóch kopalń PGE GiEK - w Turowie lub Bełchatowie. Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i ustaleniu daty odbioru.

PGE podaje numery infolinii, pod którymi można zamawiać węgiel. W przypadku Kopalnia Bełchatów numer telefonu to (44) 737 47 72. Jest czynny w dni robocze w godz. 8-16. Jeśli chodzi o Kopalnię Turów, należy dzwonić pod numer (75) 773 57 83 w godz. 7-14, także od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe zasady funkcjonowania punktów sprzedaży węgla w Kopalni Bełchatów i Kopalni Turów, jak również warunki sprzedaży i płatności wraz z cennikiem, są dostępne na stronie internetowej.