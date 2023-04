Od 18 kwietnia do 30 lipca w Muzeum Narodowym we Wrocławiu można będzie obejrzeć wystawę "Moda stan wojennego". Prezentowane na niej prace to dzieło projektantek-amatorek oraz ubrania zaprojektowane przez profesjonalnych twórców, takich jak Jerzy Antkowiak, Grażyna Hase czy Barbara Hoff.

Ubrania prezentowane na wystawie / Maciej Kulczyński / PAP

Jak wskazują twórcy wystawy, kryzys gospodarczy lat 80. XX w. spowodował praktyczne załamanie przemysłu i rynku odzieżowego w Polsce. Wiele osób projektowało i wykonywało ubrania samodzielnie. Powstające w latach 80. XX wieku stroje odnosiły się do aktualnej zachodniej mody, czerpały z nurtu "sztuki do noszenia" oraz stylu boho.



Zasadniczym tematem tej wystawy jest wolność. Wolność oraz ubiór jako instrument wolności. Nie tylko politycznej, ale przede wszystkim twórczej, osobistej, wolności wyobraźni, wolności do tworzenia, do mody i od mody, do posiadania i od posiadania - podkreśliła na konferencji prasowej współautorka ekspozycji Małgorzata Możdżyńska-Nawotka.

Zwiedzający zobaczą m.in. swetry z "wełny kowarskiej", sukienki z farbowanej tetry, ręcznie tkane kurtki, torebkę wykonaną ze zużytych kozaków i sukienkę wieczorową uszytą z bawełnianego worka.

To wystawa wyjątkowa, która zwiedzającym pozwoli wrócić pamięcią do jeszcze nie tak bardzo odległej historii. Dla owej historii jest to czas traumatyczny. (...) To czas permanentnego deficytu, kryzysu, niedostępności szeregu podstawowych i niezbędnych do życia środków. Kreatywność, pomysłowość, swoista fantazja, które pojawiły się właśnie w tych opresyjnych, trudnych czasach dały szczególny dowód tego, że potrafimy sobie radzić w nieprzychylnych momentach - podsumował dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu - dr hab. Piotr Oszczanowski.