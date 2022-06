Wrocławskie MPK postanowiło kolejny już raz zadbać o psy i koty. Na pętlach tramwajowych i autobusowych rozstawiono miski z wodą dla czworonogów, by mogły się one chłodzić w upalne letnie dni.

Wrocławskie MPK przygotowało miski z wodą dla czworonogów / MPK Wrocław /

To już druga odsłona akcji Psie Pętle. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku i została dobrze przyjęta przez mieszkańców Wrocławia.

Część z miejsc objętych akcją to popularne węzły komunikacyjne, na których pasażerowie mogą swobodnie się przesiadać. Taka krótka przerwa w podróży, to dobra sposobność do napojenia swojego zwierzaka - tłumaczy Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław. Sam jestem właścicielem wspaniałej suczki o imieniu Lucy i zdaję sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie nawodnienie dla naszych czworonożnych przyjaciół - dodaje.

Pies przy jednej z misek z wodą / MPK Wrocław /

MPK zachęca wrocławian do jeżdżenia autobusami i tramwajami razem z psami i kotami, ale jednocześnie podkreśla, że miski przygotowano nie tylko dla tych zwierząt. Niektóre pętle znajdują się w popularnych spacerowych okolicach. Z misek tam rozstawionych mogą korzystać zwierzęta, które właściciele wyprowadzają na spacery.

Lista pętli, na których dostępne są miski z wodą dla zwierząt:

· ZOO - pętla tramwajowa

·Biskupin - pętla tramwajowa

· Kozanów - pętla autobusowa

· Oporów - pętla tramwajowa

· Al. Kromera - pętla tramwajowo-autobusowa

· Os. Sobieskiego - pętla autobusowa

· Krzyki - pętla autobusowa

· Gaj - krańcówka tramwajowa

· Księże Wielkie - pętla tramwajowa