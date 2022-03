​Małżeństwo przywłaszczyło 150 tys. zł z konta swojej 84-letniej cioci. Pieniądze wydawali na własne potrzeby. Chociaż mieli pełnomocnictwo udzielone przez swoją krewną i właścicielkę konta, to teraz grozi im do 3 lat więzienia.

/ KPP Jawor / Materiały prasowe

Starsza kobieta zaufała swojej bratanicy. Upoważniła ją do pobierania gotówki, gdyż ze względu na stan zdrowia, nie mogła tego zrobić osobiście. 57-latka miała między innymi opłacać rachunki cioci. Seniorka nie przewidziała, że jej krewna wraz ze swoim mężem będą wypłacać pieniądze bez jej zgody i wiedzy - mówi asp. sztab. Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.

Sprawa wyszła na jaw, gdy seniorka udała się osobiście do banku, by wybrać pieniądze na zakup pieca do mieszkania. Tam dowiedziała się, że bratanica wraz ze swoim mężem od 2019 r. regularnie "wyprowadzali" pieniądze z jej konta.

Pokrzywdzona chciała załatwić sprawę polubownie, proponując korzystne dla obu stron rozwiązanie, jednakże nie uzyskała od krewnych żadnej odpowiedzi - powiedziała policjantka.

Nieuczciwe małżeństwo usłyszało już zarzuty. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.