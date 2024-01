Do wałbrzyskiego Zamku Książ po niemal 80 latach wróciły dwie unikatowe gabloty. Mają one ponad 300 lat.

Jedna z odrestaurowanych gablot / Maciej Kulczyński / PAP

Pracownik poznańskiego muzeum rozpoznał meble na historycznych zdjęciach

Meble, które po latach ponownie zdobią wnętrza Zamku Książ, powstały po 1722 r. Zamówił je specjalnie do zamkowych komnat hrabia Konrad Ernest Maksymilian von Hochberg.



Meble zostały odnaleziono w magazynach Muzeum Narodowego w Poznaniu dzięki spostrzegawczości jednego z pracowników - on rozpoznał te meble na zdjęciach historycznych i skontaktował się z nami - relacjonowała prezes Zamku Książ Anna Żabska.

Prezes Zamku Książ Anna Żabska / Maciej Kulczyński / PAP

"Meble trafią do wnętrz, dla których zostały zaprojektowane"

Odrestaurowane gabloty / Maciej Kulczyński / PAP

W magazynie Muzeum Narodowego w Poznaniu znaleziono łącznie osiem mebli wykonanych dla hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberg. Pozostałe sześć mebli powróci do Książa pod koniec roku.



Meble trafią do wnętrz, dla których zostały zaprojektowane. W dwóch gablotach, które są już u nas, umieściliśmy zabytki porcelany z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu - powiedziała Żabska.



Do gablot trafiła zabytkowa porcelana z Muzeum Porcelany w Wałbrzychu / Maciej Kulczyński / PAP

"Spełniony sen każdego muzealnika"

Zamek Książ / Maciej Kulczyński / PAP

Rzecznik Zamku Książ Mateusz Mykytyszyn w rozmowie z PAP podkreślił, że powrót mebli do zamku to "spełniony sen każdego muzealnika". Przywróciliśmy zaginione dzieło sztuki do oryginalnego wnętrza, nie możemy się doczekać na pozostałe sześć szaf - przyznał.