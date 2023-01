​Już jutro - 25 stycznia - o g. 19.00 na lodowisku Stadionu Tarczyński Arena rozpoczną się pierwsze otwarte zajęcia łyżwiarskie z przedstawicielami wrocławskich drużyn hokejowych. Chodzi o panie z zespołu Wiedźmy 71 oraz panów z Watahy 71.

/ Tarczyński Arena Wrocław / Materiały prasowe

Jak informuje rzecznik wrocławskiego stadionu Marcin Janiszewski - w zajęciach może wziąć udział każdy, kto nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Trenerzy i instruktorzy pomogą zarówno w opanowaniu podstaw jazdy na łyżwach, jak i udoskonaleniu techniki.

Hokej to chyba najszybszy sport drużynowy, zarówno jeśli chodzi o prędkość, z jaką porusza się krążek, jak i sami zawodnicy. Tak, jak w praktycznie każdej dyscyplinie, podstawą jest poruszanie się na nogach, a w tym wypadku jazda na łyżwach. Co z tego, że zawodnik potrafi zrobić różne sztuczki z "gumą na patce" (krążkiem przy kiju) czy "załadować pod ladę" (strzelić pod samą poprzeczkę), jeśli nie będzie w stanie prawidłowo zatrzymać się lub zmienić kierunku - mówi Paweł Sokołowski, jeden z trenerów.

Poruszanie na lodzie. Najważniejszy element hokeja

Poruszanie się na lodzie to najważniejszy element hokeja, który należy wciąż doskonalić. Podczas naszych lekcji zajmiemy się zarówno osobami, które miały do czynienia z hokejem lub po prostu potrafią jeździć na łyżwach, jak i nowicjuszami, którzy chcieliby sprawniej ślizgać się na tafli. Oczywiście na owalnym torze, jakim jest Lodowisko Tarczyński Areny, nie będziemy grać w hokeja, ani na przykład trenować strzałów, ale jeśli komuś spodobają się zajęcia, zaprosimy go na nasz typowo hokejowy trening - dodaje trener

/ Tarczyński Arena Wrocław / Materiały prasowe

W informacji prasowej przekazano, że zawodnicy Watahy 71 od pięciu lat trenują we Wrocławiu i Świdnicy. Seniorzy występują w rozgrywkach amatorskiej Zachodniej Ligi Hokejowej i pojedynczych turniejach. Około półtora roku temu, dziewczęta założyły swoją własną drużynę - Wiedźmy 71. Oba zespoły posiadają także sekcje juniorskie. Poza sezonem zimowym panie i panowie trenują hokej na rolkach.

Zajęcia na Lodowisku Tarczyński Areny będą odbywały się w każdą środę do końca lutego, a udział w nich będzie bezpłatny - poinformowano w komunikacie. Trzeba jednak zapłacić za wstęp na lodowisko. Cennik (uwzględniający między innymi możliwość korzystania z kart Benefit) i informacje szczegółowe dotyczące obiektu, znajdziesz tutaj .