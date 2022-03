280 tys. zł dla potrzebujących, leki i sprzęt medyczny od ofiarodawców o wartości 600 tys. zł, a także 40 tys. zł od darczyńców - to bilans akcji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Fundacji LSSE dotyczącej pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.

/ Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna / Materiały prasowe

W należącym do strefy budynku przy ul. Kominka zorganizowano miejsca noclegowe dla 100 osób. Z kolei w biurowcu przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego dla 35 potrzebujących. W obu lokalizacjach zadbano o niezbędne wyposażenie, takie jak artykuły gospodarstwa domowego, materace, pościel i środki czystości. Przygotowano również kącik zabaw dla dzieci.

Aktualnie trwa zbiórka wyprawek szkolnych, na którą przeznaczono już ponad 46 tys. zł. Szkoły podstawowe z Legnicy zgłosiły zapotrzebowanie na 400 takich wyprawek. Na razie planowane jest skompletowanie 500 w pełni wyposażonych zestawów dla ukraińskich uczniów. Wszyscy zainteresowani udziałem w zbiórce mogą dostarczać artykuły szkolne od poniedziałku do piątku do siedziby Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Rycerskiej.

Strefa i Fundacja zajmują się też organizowaniem transportu niezbędnych rzeczy na granicę. Od ponad miesiąca, co kilka dni, w siedzibie LSSE, wolontariusze fundacji i pracownicy LSSE, rozładowują busy z zagranicy - Szwajcarii i Niemiec. Pakują kartony pełne artykułów medycznych i szykują je do wyjazdu w kierunku Ukrainy. Niezbędne medykamenty są dostarczane dzięki życzliwości i wielkiemu zaangażowaniu mieszkającego na co dzień w Szwajcarii Jarosława Galka.

Cytat Na granicę trafiło już kilka ton produktów. Do Ukrainy wyruszyło w sumie 16 transportów, a średnio trzy razy w tygodniu przyjeżdżają busy z zaopatrzeniem medycznym przekazanym przez Polonię ze Szwajcarii. Te działania nie byłyby możliwe bez wsparcia wielu ludzi o dobrych sercach oraz innych organizacji społecznych, którym jesteśmy bardzo wdzięczni - mówi Przemysław Bożek, prezes LSSE.

Wszystkie osoby, które chciałyby przekazać darowiznę na rzecz Ukrainy, mogą to zrobić za pośrednictwem Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Środki w całości zostaną przeznaczone na pomoc dla osób dotkniętych wojną.

Wpłaty można dokonywać na numer konta Fundacji LSSE: 07 1020 5226 0000 6802 0734 2266

W tytule przelewu należy wpisać: Pomagam Ukrainie.