Legalizowały pobyt Ukraińców w Polsce. Urzędniczki z Wrocławia skazane

Według aktu oskarżenia, cztery kobiety – Dorota L., Ewa K., Beata T. oraz obywatelka Ukrainy Inna A. – miały od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku organizować nielegalny pobyt Ukraińców w Polsce. Prokuratura zarzuciła im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, jednak sąd nie podzielił tej opinii.
Działanie Inny A. i Doroty L. miało charakter zorganizowany, ale nie w grupie przestępczej – podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia Tomasz Kaszyca.
Fałszywe zaproszenia i łapówki
Jak ustalił sąd, proceder polegał na uzyskiwaniu poświadczających nieprawdę zaproszeń dla Ukraińców chcących przyjechać do Polski. Następnie, wręczając korzyści majątkowe urzędniczkom, przyspieszano rejestrację zaproszeń i wydanie decyzji legalizujących pobyt i pracę.
Według ustaleń śledczych, urzędniczki przyjęły kilkanaście tysięcy złotych, a także część pieniędzy w euro i dolarach. Sędzia zwrócił uwagę, że w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim panowały wówczas znaczne opóźnienia w wydawaniu decyzji, a procedury nie były jasno uregulowane.
Kary więzienia i grzywny
Sąd skazał Innę A. i Dorotę L. na rok i sześć miesięcy więzienia. Najsurowszy wyrok – dwa lata pozbawienia wolności – usłyszała urzędniczka Ewa K. Druga z pracownic urzędu, Beata T., została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wszystkie kobiety muszą również zapłacić grzywny.
Na ławie oskarżonych zasiadła również obywatelka Ukrainy Olena D., która – według prokuratury – wręczyła łapówkę w wysokości 1,2 tys. zł, by przyspieszyć wydanie pozwolenia na pracę i pobyt dla kolejnej z oskarżonych, Natalii G. Obie kobiety zostały ukarane grzywną.
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać.