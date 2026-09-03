Legalizowały pobyt Ukraińców w Polsce. Urzędniczki z Wrocławia skazane

RMF24

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie nielegalnej legalizacji pobytu cudzoziemców. Cztery kobiety, w tym dwie byłe urzędniczki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, usłyszały wyroki od roku do dwóch lat więzienia. Sprawa dotyczyła ułatwiania pobytu obywatelom Ukrainy wbrew obowiązującym przepisom. Wyrok nie jest prawomocny.

Według aktu oskarżenia, cztery kobiety – Dorota L., Ewa K., Beata T. oraz obywatelka Ukrainy Inna A. – miały od stycznia 2019 do stycznia 2020 roku organizować nielegalny pobyt Ukraińców w Polsce. Prokuratura zarzuciła im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, jednak sąd nie podzielił tej opinii.

Działanie Inny A. i Doroty L. miało charakter zorganizowany, ale nie w grupie przestępczej – podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia Tomasz Kaszyca.

Fałszywe zaproszenia i łapówki

Jak ustalił sąd, proceder polegał na uzyskiwaniu poświadczających nieprawdę zaproszeń dla Ukraińców chcących przyjechać do Polski. Następnie, wręczając korzyści majątkowe urzędniczkom, przyspieszano rejestrację zaproszeń i wydanie decyzji legalizujących pobyt i pracę.

Według ustaleń śledczych, urzędniczki przyjęły kilkanaście tysięcy złotych, a także część pieniędzy w euro i dolarach. Sędzia zwrócił uwagę, że w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim panowały wówczas znaczne opóźnienia w wydawaniu decyzji, a procedury nie były jasno uregulowane.

Kary więzienia i grzywny

Sąd skazał Innę A. i Dorotę L. na rok i sześć miesięcy więzienia. Najsurowszy wyrok – dwa lata pozbawienia wolności – usłyszała urzędniczka Ewa K. Druga z pracownic urzędu, Beata T., została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wszystkie kobiety muszą również zapłacić grzywny.

Na ławie oskarżonych zasiadła również obywatelka Ukrainy Olena D., która – według prokuratury – wręczyła łapówkę w wysokości 1,2 tys. zł, by przyspieszyć wydanie pozwolenia na pracę i pobyt dla kolejnej z oskarżonych, Natalii G. Obie kobiety zostały ukarane grzywną.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie jest prawomocny. Strony mogą się od niego odwołać.